Le président tunisien impose le couvre-feu nocturne et demande aux opposants de « réviser les leçons constitutionnelles » au milieu des accusations de « coup d’État »

Le couvre-feu imposé par Saied a commencé lundi et devrait durer jusqu’au 27 août. En vertu des nouvelles restrictions, toute circulation de personnes et de véhicules est interdite entre 19 heures et 6 heures, heure locale, à l’exception des cas médicaux urgents et des travailleurs de nuit.

L’arrêté présidentiel a également interdit toute circulation de personnes et de véhicules entre les villes même en dehors des heures de couvre-feu, sauf dans le but de remplir « besoins de base. » Les rassemblements de plus de trois personnes sur les voies et places publiques ont également été interdits.

Cette décision est intervenue un jour après que Saied ait suspendu les activités parlementaires, privé les députés de leur immunité et limogé le Premier ministre Hichem Mechichi. Les opposants ont immédiatement accusé le président d’avoir organisé un coup d’État. Certains députés de l’opposition, dont le président du parlement, Rached Gannouchi, mise en scène un sit-in devant le parlement lundi après que des soldats eurent interdit leur entrée.

La Tunisie a connu des manifestations continues tout au long de la semaine dernière alors que les gens se sont rassemblés contre la gestion de Covid-19, les difficultés économiques et les violences policières. Mercredi dernier, Mechichi a critiqué le ministre de la Santé fraîchement limogé, Faouzi Mehdi, affirmant que la réponse du gouvernement à la pandémie de Covid-19 avait été lamentable. Le pays a connu une augmentation du nombre de cas au milieu d’un faible taux de vaccination d’environ 11%, selon Reuters, tandis que le chaos sur les sites de vaccination ont provoqué des bousculades.

Saied a déclaré qu’il assumerait le pouvoir exécutif et confierait la réponse à la pandémie à l’armée en vertu de l’article 80 de la constitution, qui permet au président de prendre les mesures jugées nécessaires en cas de « danger imminent menaçant l’intégrité du pays ». De telles mesures doivent toutefois être prises après consultation du Premier ministre.

Après l’émission de l’ordre, Mechichi a déclaré qu’il était prêt à confier ses responsabilités à celui que Saied choisirait, notant qu’il ne serait pas « un élément perturbateur » ou contribuer à alimenter la crise politique qui a englouti son pays.

Certains politiciens, cependant, ont accusé Saied d’avoir organisé un coup d’État et d’avoir annulé toutes les réalisations du pays après avoir évincé son président de longue date Zine El Abidine Ben Ali en 2011 lors du printemps arabe. Parmi ces hommes politiques figurait Mouncef Marzouki, le premier président à diriger la Tunisie après Ben Ali.

« Il n’y a aucun doute sur le fait que c’est un coup parce que le président lui-même a dit que j’ai tous les pouvoirs », a déclaré Marzouki, cité par Al Jazeera. « L’idée principale que nous avons lors de la rédaction de la constitution est de dire que le président n’est plus le gars qui a tout le pouvoir. »

Marzouki a été élu président par intérim par l’Assemblée nationale constituante en 2011 et a occupé ce poste jusqu’en décembre 2014. Il a quitté son poste après avoir perdu une élection quelques mois seulement après que la Tunisie a adopté une nouvelle constitution.

L’ex-président a déploré que la Tunisie « était censé être une réussite dans le monde arabe », dire que ce n’est plus le cas car le pays reste embourbé dans des bouleversements politiques et « la pire crise sanitaire » dans son histoire.

Saied lui-même ne partageait clairement pas ce sentiment. Lundi, il a de nouveau déclaré que ses actions étaient conformes à la constitution, disant aux détracteurs de « révisez vos leçons constitutionnelles ». Il a également exhorté les Tunisiens à ne pas tomber dans ce qu’il a appelé « provocations » en les encourageant à descendre dans la rue.

Les États-Unis ont déjà exprimé leurs inquiétudes quant à la situation en Tunisie et ont exhorté « toutes les parties à éviter de prendre des mesures qui pourraient étouffer le discours démocratique ou conduire à la violence ». Le département d’État américain a déclaré que Washington « surveille de près les développements en Tunisie », ajoutant qu’il était « particulièrement troublé » par des rapports sur certains bureaux des médias fermés.

Plus tôt lundi, Al Jazeera a déclaré que la police avait fait irruption dans son bureau en Tunisie et avait saisi le matériel des journalistes. La raison du raid reste floue.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !