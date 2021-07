Le président tunisien dit aux hommes d’affaires qu’ils ne seront pas poursuivis s’ils rendent des milliards de dollars « pillés » aux gens

Lors de sa rencontre avec le chef du syndicat UTICA, Samir Majoul, mercredi, Saied a reproché à 460 individus d’avoir arraché 13,5 milliards de dinars (environ 4,8 milliards de dollars) à la Tunisie.

Il a promis une répression contre la corruption, mais, en même temps, a insisté sur le fait qu’il avait « pas d’intention de nuire ou d’abuser » entrepreneurs tunisiens.

« Je propose une réconciliation pénale avec les hommes d’affaires impliqués dans le pillage de l’argent du peuple et l’évasion fiscale en échange de leur engagement dans des projets… au lieu d’être poursuivis et emprisonnés », a déclaré le président dans une séquence vidéo de la réunion diffusée par son bureau.

Les hommes d’affaires figurant sur la liste de Saied seront classés en fonction du montant d’argent qu’ils doivent au pays. Au cours des dix prochaines années, il leur sera demandé de financer la construction d’écoles, d’hôpitaux et d’autres infrastructures socialement importantes, selon la proposition.

Le chef de l’État a également exhorté les commerçants à « patriotique » et de réduire leurs prix, promettant une punition pour ceux qui sont surpris en train de spéculer ou d’accaparer des marchandises.

Saied, qui est devenu président en 2019 après avoir fait campagne contre la corruption et l’enracinement de l’élite politique, a utilisé les pouvoirs d’urgence pour limoger le gouvernement et geler le parlement dimanche soir. Il a insisté sur le fait que le geste dur était nécessaire pour « enregistrer » le pays au milieu des protestations causées par la colère de la population face à son système politique « dysfonctionnel » et à l’effondrement de l’offre de soins de santé.

Ses adversaires ont qualifié la consolidation du pouvoir entre les mains de Saied de « coup » et un recul contre les réalisations de la Tunisie lors du soulèvement du printemps arabe en 2014, et a exhorté leurs partisans à descendre dans la rue. Cependant, le président a prévenu que l’armée « répondre avec des balles » si la situation devenait incontrôlable.

