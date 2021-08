Le président tunisien défend les libertés après avoir pris le pouvoir

TUNIS – L’homme que les critiques mettaient en garde pourrait devenir le prochain dictateur tunisien et me regarder dans les yeux et entonner : « Bienvenue en Tunisie, où la liberté d’expression est protégée sans aucune ingérence dans les libertés personnelles ». Nous étions dans une salle d’audience formelle du palais présidentiel à Tunis vers midi vendredi, toutes appliques en cristal et chaises à tranches dorées. J’y avais été convoqué par le président Kais Saied qui, cinq jours auparavant, avait limogé le Premier ministre, suspendu le Parlement et pris le contrôle du pays où, il y a 10 ans, avaient éclaté les révoltes contre le régime autoritaire que l’on a appelé le printemps arabe. « Pourquoi pensez-vous qu’à 67 ans, je commencerais une carrière de dictateur ? », a déclaré le président, citant Charles de Gaulle, le leader français qui a rétabli la démocratie après l’occupation nazie de la France. Il a promis qu’il ne priverait pas les libertés durement acquises en Tunisie, la seule démocratie à émerger des soulèvements arabes.

« Il n’y a donc aucune crainte de perdre la liberté d’expression », a promis le président, qui a 63 ans, « et aucune crainte quant au droit des gens à manifester. »

Sauf qu’il avait interdit les rassemblements publics de plus de trois personnes, et les forces de sécurité avaient fermé le bureau local de la chaîne d’information panarabe Al Jazeera. Dans les rues de Tunis, cependant, j’ai trouvé peu d’appétit pour protester. Il n’y avait presque aucune crainte quant au sort de la démocratie tunisienne ; Je me suis promené en sentant son manque comme un membre fantôme. Tunis continua placidement : acheteurs dans les rues, bains de soleil translucides sur les plages — seules quelques radios de taxi étaient à l’écoute des informations. Les gens semblaient se contenter d’attendre et de voir ce que l’homme qu’ils avaient confié à leur pays ferait pour le réparer. Il fallait se demander si la démocratie telle que la voit l’Occident était ce que beaucoup d’entre eux avaient voulu en premier lieu, ou simplement vivre mieux, dans la dignité et plus de libertés. La Tunisie était censée être le dernier grand espoir du printemps arabe. Le fait que sa démocratie ait survécu alors même que le reste tombait dans la guerre civile ou la contre-révolution a inspiré les gens de toute la région et de nombreux occidentaux.

Mais une décennie de chômage tenace, de pauvreté croissante, de corruption métastatique et d’impasse politique – et maintenant la pandémie – a anéanti la confiance dans le gouvernement. Ce mois-ci, les Tunisiens sont à nouveau descendus dans les rues pour exiger le changement, donnant à M. Saied son ouverture pour s’emparer du pouvoir. J’avais passé plusieurs jours dans la capitale quand, tout à coup, j’ai reçu l’appel pour aller avec deux autres journalistes du New York Times voir le président. J’ai pensé que ça pourrait être ma chance d’avoir un entretien. Il s’est avéré que nous avions été invités pour une conférence. Le président est un ancien professeur de droit, et sa voix était si retentissante et son élocution si impeccable que je pouvais immédiatement l’imaginer dans son ancien amphithéâtre. Son arabe formel résonnait sur les sols en marbre comme si la pièce avait été construite selon ses spécifications acoustiques. À un moment donné, il a ramassé une liasse de papiers sur une petite table de marbre et d’or à sa droite. C’était un imprimé de la Constitution des États-Unis, dont la dignité était quelque peu diminuée par le fait qu’elle était maintenue par un trombone. Il en avait surligné une partie en jaune, qu’il lisait désormais en français : « Nous, peuple des États-Unis, afin de former une union plus parfaite…. « Il avait étudié et enseigné le document pendant plus de trois décennies, a-t-il déclaré. Il l’a respecté. C’était une « grande » constitution. Tout comme les dirigeants américains comme Abraham Lincoln ont dû prendre des mesures extrêmes pour préserver le système, a-t-il dit, il doit en faire autant. Lorsqu’un de mes collègues a commencé à traduire pour moi, on lui a ordonné d’arrêter. Tout était filmé par une équipe de tournage du gouvernement, et nous avons réalisé qu’une vidéo de tout l’épisode serait publié sur la page Facebook officielle du président, c’est peut-être pourquoi il était important que nous, le public, nous taisions. « Ce n’est pas une interview à la presse », a-t-il déclaré lorsque nous avons commencé à poser des questions, bien qu’il ait promis d’organiser un suivi.