Le président tunisien appelé à démissionner après la débâcle électorale

TUNIS, Tunisie (AP) – Des personnalités de l’opposition tunisienne ont appelé dimanche à la démission du président après des élections législatives désastreuses au cours desquelles moins de 9% des électeurs ont voté.

Le désaveu massif des électeurs a été un développement dramatique pour le pays qui a été le berceau des soulèvements du printemps arabe contre les dirigeants autocratiques il y a dix ans – et le seul à sortir de ce bouleversement avec un système politique démocratique.

Les élections de samedi visaient à remplacer et à remodeler une législature que le président Kais Saied avait dissoute l’année dernière. C’était l’une des nombreuses mesures qu’il a prises pour consolider son pouvoir et faire face à la crise économique et sociale prolongée de la Tunisie.

Les résultats des élections sont attendus dans les prochains jours.

De nombreux partis d’opposition ont boycotté le vote et de nombreux électeurs sont également restés à l’écart.

Selon les chiffres provisoires annoncés par le président de la commission électorale Farouk Bouaskar, environ 800 000 électeurs ont pris part aux élections sur environ 9 millions d’inscrits.

Le politicien de l’opposition Ahmed Nejib Chebbi a qualifié le faible taux de participation sans précédent de “véritable tremblement de terre qui aura de graves conséquences”.

Chebbi dirige la coalition du Front du salut formée de cinq partis d’opposition, dont le mouvement islamiste Ennahdha, qui détenait le plus grand nombre de législateurs dans le parlement dissous. Dans une déclaration aux journalistes dimanche, il a appelé Saied à la démission et appelé à l’organisation d’une élection présidentielle anticipée supervisée par un magistrat indépendant.

Lors des élections législatives, présidentielles et locales qui ont eu lieu en Tunisie depuis 2011 après la révolution qui a renversé le dirigeant de longue date Zine El Abidine Ben Ali, les responsables électoraux ont déclaré que le taux de participation moyen était de 40 %. Le plus bas jusqu’à samedi était le taux de participation de 27% lors d’un référendum en juillet sur la nouvelle constitution de Saied.

“Merci au grand peuple de Tunisie”, a écrit le parti d’opposition Ennahdha en réponse sur Facebook aux résultats de la participation. « Les gens ont boycotté.

Le président du Parti libre destourien d’opposition a également appelé à la démission de Saied, tout comme le Parti républicain d’opposition.

Bouaskar de la commission électorale avait prédit une participation d’environ 30%. Il a déclaré que la participation était plus faible parce que les partis ne pouvaient plus utiliser l’argent pour soudoyer les électeurs conformément aux nouvelles règles électorales.

Il semble y avoir plusieurs raisons au faible taux de participation, notamment la désillusion des électeurs vis-à-vis de la classe politique, leur concentration sur les soucis financiers, ainsi que l’opposition aux réformes politiques de Saied. Ses détracteurs ont déclaré qu’il avait conçu les élections sans impliquer les partis politiques ou la société civile.

Bouazza Ben Bouazza, The Associated Press