« Tucker a pris la place de Trump en tant que leader de droite, en tant que générateur d’indignation en tant qu’allume-feu, et tout se passe sur Fox, tout comme la campagne de Trump l’a fait », Stelter a dit, affirmant que Carlson est «Puisant dans la rage et le ressentiment des hommes blancs» et «Attise la méfiance à l’égard de la Big Tech et des médias.»

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy