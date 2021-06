Le président Trump réagit à l’interdiction de Facebook – The Right Scoop

Le président Trump vient de répondre à l’interdiction de deux ans que les suzerains autoproclamés de Facebook viennent de lui imposer :

Voici ce que dit la déclaration :

La décision de Facebook est une insulte aux 75 millions de personnes qui ont établi un record, ainsi qu’à de nombreuses autres, qui ont voté pour nous lors de l’élection présidentielle truquée de 2020. Ils ne devraient pas être autorisés à s’en tirer avec cette censure et ce silence, et finalement, nous gagnerons. Notre pays ne peut plus supporter cet abus !

Il n’a pas tort. Beaucoup dans notre pays détestent ce que font ces fascistes des médias sociaux, et de plus en plus les abandonnent chaque jour. Il est regrettable que, comme Bill Barr l’a suggéré auparavant, ils ont menti au peuple américain avec leur appât et leur commutateur de la liberté d’expression afin d’amasser des millions et des millions d’utilisateurs et maintenant ils se retournent contre eux, principalement des conservateurs.

Ce qui est encore plus triste, c’est que je ne m’attends pas à ce que le Congrès réforme vraiment l’article 203 pour résoudre ce problème. Et la concurrence qui existe maintenant se termine par nous, les conservateurs, nous balkanisant pour notre protection. À moins que les républicains remportent des majorités qualifiées dans les deux chambres (il en faudrait autant, sinon plus pour vaincre les RINO), je ne sais pas si ce problème sera jamais vraiment résolu.