Le président Trump interdit de publier sur Facebook, Instagram «  indéfiniment  », au moins jusqu’à la fin du mandat

Après avoir initialement prévu d’empêcher le président Donald Trump de publier sur son compte Facebook et Instagram pendant 24 heures, le PDG Mark Zuckerberg a déclaré jeudi que les blocages avaient été prolongés « indéfiniment ».

« Nous pensons que les risques de permettre au président de continuer à utiliser notre service pendant cette période sont tout simplement trop grands », a écrit Zuckerberg dans un message Facebook jeudi. « Par conséquent, nous étendons le blocage que nous avons placé sur ses comptes Facebook et Instagram indéfiniment et pendant au moins les deux prochaines semaines jusqu’à ce que la transition pacifique du pouvoir soit terminée. »

Les actions de Facebook sont arrivées trop tard, déclare le Real Oversight Board, une organisation de surveillance de Facebook non affiliée à Facebook.

« Il a fallu une insurrection littérale pour que Facebook fasse ce qu’il faut », a déclaré le groupe dans un communiqué envoyé aux USA TODAY et posté sur Twitter. « Il a maintenant interdit Donald Trump – comme nous l’avons demandé hier – jusqu’à l’inauguration. Mais ce n’est qu’en raison de son incapacité à prendre des mesures auparavant que nous en sommes à ce stade. »

Comptes de médias sociaux de Trump:Le président Trump supprime les tweets après que Twitter, Facebook et Instagram ont verrouillé les comptes pour « violations »

Émeutes au Capitole des États-Unis:Les actions de la foule en colère conduisent à une condamnation généralisée de Facebook, Twitter et YouTube

Le sénateur américain Mark R. Warner, D-Va., Nouveau président de la commission spéciale du Sénat sur le renseignement, a également déclaré que les mesures prises par les plateformes de médias sociaux pour lutter contre le «mauvais usage» de Trump étaient trop tardives et insuffisantes.

«Les chercheurs sur la désinformation et l’extrémisme ont souligné pendant des années une exploitation plus large de ces plates-formes basée sur un réseau, a déclaré Warner dans un communiqué. « Comme je l’ai dit sans cesse, ces plates-formes ont servi d’infrastructure d’organisation de base pour les groupes violents d’extrême droite et les mouvements de milices depuis plusieurs années maintenant – les aidant à recruter, organiser, coordonner et dans de nombreux cas (en particulier en ce qui concerne YouTube) générer des bénéfices. de leur contenu violent et extrémiste. «

Compte Twitter de Donald Trump verrouillé

Facebook a bloqué Trump après que Twitter ait gelé trois de ses tweets sur les émeutes au Capitole américain et bloqué son accès.

Mercredi, Twitter a déclaré dans un message publié sur son compte Twitter Safety que le compte Twitter @realDonaldTrump serait verrouillé, que ces tweets devaient être supprimés et que le compte resterait gelé pendant au moins 12 heures.

Twitter a également déclaré mercredi que de futures violations des règles du réseau social – telles que l’incitation à la violence et l’ingérence dans les élections – pourraient « entraîner la suspension permanente du compte @realDonaldTrump ».

Jeudi, Twitter a confirmé dans un e-mail à USA TODAY que les tweets menant au compte verrouillé de Trump avaient été supprimés.

Facebook prend des mesures contre les comptes Trump

Facebook a suivi Twitter avec sa propre réponse plus stricte, après avoir initialement supprimé la vidéo du président, affirmant que la société avait évalué quelques violations de la politique, « ce qui entraînera un blocage de fonctionnalités de 24 heures, ce qui signifie qu’il perdra la possibilité de publier sur la plate-forme. pendant ce temps. »

Zuckerberg a déclaré jeudi qu’au fil des ans, Facebook avait parfois supprimé le contenu de Trump ou étiqueté son contenu lorsqu’il violait les politiques.

« Nous avons fait cela parce que nous pensons que le public a le droit d’accéder le plus largement possible au discours politique, même controversé », a écrit Zuckerberg. « Mais le contexte actuel est maintenant fondamentalement différent, impliquant l’utilisation de notre plate-forme pour inciter à une insurrection violente contre un gouvernement démocratiquement élu. »

L’organisation de justice raciale en ligne Color Of Change a qualifié Facebook de complice de «l’insurrection violente» et a déclaré dans un communiqué que la plateforme devait interdire définitivement Trump.

« La haine, la division et le sectarisme que Trump et son administration ont enflammés ne se dissiperont pas immédiatement avec le prochain changement de pouvoir », indique le communiqué. «Facebook doit interdire définitivement Trump et prendre des mesures contre ses facilitateurs et alliés qui continuent d’utiliser la plateforme pour inciter à la violence et répandre de dangereuses informations erronées.

La chaîne Twitch de Trump est désactivée

Le site de streaming de jeux vidéo Twitch a désactivé jeudi la chaîne de Trump « à la lumière de l’attaque choquante d’hier contre le Capitole », a déclaré le site à USA TODAY dans un communiqué.

« Compte tenu des circonstances extraordinaires actuelles et de la rhétorique incendiaire du président, nous pensons que c’est une étape nécessaire pour protéger notre communauté et empêcher Twitch d’être utilisé pour inciter à davantage de violence. »

Le site avait précédemment suspendu la chaîne officielle du président pour violation de ses règles contre les discours de haine. Cela impliquait la suppression de vidéos d’un rassemblement de campagne présidentielle en 2015, lorsque Trump a décrit des immigrants traversant la frontière depuis le Mexique et une vidéo de 2020 d’un rassemblement de Trump à Tulsa dans laquelle il a décrit les préoccupations concernant « un hombre très difficile » par effraction dans les maisons.

Snapchat verrouille le compte de Trump

Snapchat a confirmé à USA TODAY qu’il avait verrouillé le compte de Trump mercredi mais avait cessé de le promouvoir en juin sur sa plate-forme Discover, où il gère le contenu. Depuis juin, le compte de Trump n’est visible que par les utilisateurs qui ont choisi de s’abonner ou de le rechercher.

Le PDG de Snap, Evan Spiegel, a décrit la décision antérieure de la société dans une déclaration en juin.

«Nous n’amplifierons pas les voix qui incitent à la violence raciale et à l’injustice en leur donnant une promotion gratuite sur Discover», a déclaré Spiegel. «La violence raciale et l’injustice n’ont pas leur place dans notre société et nous sommes aux côtés de tous ceux qui recherchent la paix, l’amour, l’égalité et la justice en Amérique.»

Contribuant: Jessica Guynn, Brett Molina, Mike Snider, USA TODAY

Suivez Kelly Tyko, journaliste d’USA TODAY, sur Twitter: @KellyTyko