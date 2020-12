Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump portent avec style leur dernier Noël à la Maison Blanche.

Le premier couple a enfilé des smokings noirs assortis pour leur dernier portrait officiel de Noël, qui a été pris le 10 décembre et publié vendredi.

Dans le portrait, par Andrea Hanks, photographe officiel de la Maison Blanche Trump, Trump et Melania sont tout sourire alors qu’ils posent ensemble sur le grand escalier festif de la Maison Blanche à Washington, DC

« Joyeux Noël du président Donald J. Trump et de la première dame Melania Trump », tweeté la première dame, qui a posé avec sa main gauche dans sa poche sur la photo.

Melania a opté pour un smoking sur mesure associé à ses talons aiguilles emblématiques. Le président s’est coordonné dans un smoking noir et un nœud papillon assorti.

La photo est arrivée alors qu’un arrêt du gouvernement a été évité vendredi soir lorsque Trump a signé un projet de loi de financement à court terme du gouvernement quelques heures avant l’expiration du financement, achetant aux législateurs quelques jours de plus de négociations en tant que pourparlers au Congrès sur un projet de loi de relance COVID-19 étiré dans le week-end.

Cette photo sert de dernier portrait de Noël de l’administration Trump alors que le président élu Joe Biden devrait prendre ses fonctions en janvier. Cela fait également suite à la controverse suscitée en octobre après la publication d’enregistrements de Melania faisant des remarques négatives sur la décoration de Noël.

Les enregistrements comprenaient Melania exprimant sa consternation face à son rôle dans la décoration et la promotion de la Maison Blanche pendant la période de Noël, alors qu’elle était critiquée pour ne pas faire un travail plus significatif.

Melania a depuis accueilli la livraison de l’arbre de Noël officiel de la Maison Blanche 2020 et a dévoilé les décorations de la Maison Blanche de cette année via une visite virtuelle. Plus tôt dans la semaine, Melania a lu des histoires de Noël au National Children’s Hospital de Washington DC

Melania a traditionnellement choisi de porter des robes pour les portraits officiels de Noël du premier couple. En 2017, la première dame portait une robe noire mi-mollet de la marque espagnole Delpozo. En 2018, elle a enfilé une élégante robe à col roulé blanche signée Céline.

Les atouts n’ont pas publié de portrait officiel de Noël en 2019.

Le président Trump et la première dame Melaniasortie 2018 Portrait de Noël de la Maison Blanche