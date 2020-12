WASHINGTON – Le président Donald Trump a demandé mercredi à la Cour suprême d’annuler les résultats des élections de 2020 en rejetant les votes exprimés en Géorgie, au Michigan, en Pennsylvanie et au Wisconsin et en permettant aux législatures des États de nommer de nouveaux électeurs.

Les avocats du président ont demandé aux juges de laisser Trump intervenir dans un procès intenté par le procureur général du Texas Ken Paxton et approuvé par 17 autres procureurs généraux républicains qui prétendent que les quatre États du champ de bataille ont illégalement élargi le vote par correspondance qui a aidé le président élu Joe Biden.

Les documents juridiques de Trump ont cherché à étayer cette affirmation en citant divers résultats électoraux d’États et de comtés qu’il avait gagnés et perdus, puis en ajoutant: « Ces choses ne se produisent pas normalement, et un grand pourcentage des Américains savent que quelque chose est profondément un raté. »

Mais le président n’a pas présenté de preuve de fraude, affirmant qu ‘«il suffit de démontrer que les élections dans les États défendeurs se sont sensiblement écartées de la« manière »de choisir les électeurs établie par leurs législatures respectives».

Et pour soutenir sa demande d’intervenir dans le procès de longue haleine, il a cité des sondages partisans prétendant montrer que les Américains se méfient des résultats des élections qui ont donné à Biden 306 votes électoraux, le même nombre que Trump a remporté en 2016.

« Le fait que près de la moitié du pays pense que l’élection a été volée ne devrait pas surprendre », ont écrit ses avocats. « Le président Trump a prévalu sur presque tous les indices historiques de succès aux élections présidentielles. »

Plus:Texas AG demande à la Cour suprême d’annuler les pertes de Trump dans des États clés. Ne retiens pas ton souffle.

Plus:La Cour suprême rejette la contestation des alliés de Trump aux élections en Pennsylvanie

Plus:« Le fait d’appeler une élection injuste ne le rend pas ainsi »: la cour d’appel nie les efforts de la campagne Trump pour annuler la victoire de Biden en Pennsylvanie

Paxton, un fervent partisan de Trump qui a fréquemment intenté des poursuites en faveur de la politique du président, a déclaré mardi à la Cour suprême que les responsables des quatre États avaient eu recours à des « poursuites de l’exécutif ou à des poursuites amicales » pour élargir le vote par courrier et affaiblir la vérification des signatures et les exigences en matière de témoins. pour protéger l’intégrité du scrutin.

« En ignorant à la fois la loi étatique et fédérale, ces États ont non seulement entaché l’intégrité du vote de leurs propres citoyens, mais aussi du Texas et de tous les autres États qui ont organisé des élections légales », a déclaré le procureur général de l’État.

Les responsables des quatre États avaient critiqué le dépôt du Texas comme un coup de publicité irresponsable qui recyclait des déclarations fausses et réfutées d’irrégularités électorales.

« Ces » procès « sans faits et sans fondement pour semer la confusion et le doute dans nos systèmes ne sont pas américains, et nous ne devrions pas permettre à ce cirque de continuer », a déclaré le procureur général de Pennsylvanie Josh Shapiro.

Contribuant: Chuck Lindell, Austin American-Statesman