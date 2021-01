Twitter a banni définitivement le président Trump, invoquant le risque qu’il incite à de nouvelles violences.

« Après un examen attentif des récents Tweets du compte @realDonaldTrump et du contexte qui les entoure – en particulier la manière dont ils sont reçus et interprétés sur et hors de Twitter – nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque d’incitation à la violence supplémentaire », la société m’a dit vendredi soir.

Twitter, qui avait exclu Trump de son compte mercredi pour des messages incendiaires après qu’une foule pro-Trump ait pris d’assaut le Capitole, a levé la suspension le lendemain.

Tard jeudi, Trump a publié une courte vidéo dans laquelle il s’est engagé à soutenir une transition pacifique du pouvoir.

Le compte, qui comptait 88,7 millions d’abonnés, a maintenant disparu.

Vendredi soir, le président Trump a tweeté à partir du compte Twitter @POTUS, accusant TWitter de le faire taire lui et ses partisans. Les quatre tweets ont ensuite été supprimés.

«Comme je le dis depuis longtemps, Twitter est allé de plus en plus loin dans l’interdiction de la liberté d’expression, et ce soir, les employés de Twitter se sont coordonnés avec les démocrates et la gauche radicale pour retirer mon compte de leur plateforme, pour me faire taire – et VOUS , les 75 millions de grands patriotes qui ont voté pour moi », écrit-il.

Le président a déclaré qu’il avait négocié avec d’autres sites, qu’il n’a pas nommés, et qu’il ferait bientôt une « grande annonce ». Il a dit qu’il envisageait également de créer sa propre plate-forme.

« Nous ne serons pas SILENCIEUX! » a-t-il écrit, disant aux partisans de « RESTER À L’ÉCOUTE! »

Sur la gauche politique, la suspension de Trump a rapidement été saluée.

«Aucune entreprise privée n’est obligée de fournir un mégaphone pour une campagne malveillante d’incitation à la violence. Il a fallu du sang et du verre dans les couloirs du Congrès – et un changement des vents politiques – pour que les entreprises technologiques les plus puissantes du monde reconnaissent, au dernier moment possible, la menace profonde de Donald Trump », a déclaré le sénateur américain Richard Blumenthal ( D-CT) a déclaré dans un communiqué. « La question n’est pas de savoir pourquoi Facebook et Twitter ont agi, c’est ce qui a pris si longtemps et pourquoi d’autres pas? »

Le sénateur américain Mark R. Warner, D-Va., A également appelé la suspension «une étape en retard».

« Mais il est important de se rappeler que c’est beaucoup plus grand qu’une seule personne. Il s’agit d’un écosystème entier qui permet à la désinformation et à la haine de se propager et de s’envenimer sans contrôle », a-t-il tweeté.

Alliés de Trump, les conservateurs crient à la censure

La décision de suspendre Trump a intensifié les griefs de la droite politique selon lesquels les principales sociétés de médias sociaux du pays censurent et réduisent au silence les conservateurs.

L’enfant aîné de Trump et son substitut de campagne, Donald Trump Jr., a tweeté son indignation. «Nous vivons le 1984 d’Orwell. La liberté d’expression n’existe plus en Amérique. Elle est morte avec la grande technologie et ce qui reste n’est là que pour quelques élus», écrit-il. « C’est de la folie absolue! »

La sénatrice Lindsey Graham, alliée clé du président, a également critiqué Twitter.

« Twitter peut m’interdire pour cela, mais j’accepte volontiers ce sort: votre décision d’interdire définitivement le président Trump est une grave erreur », a tweeté Graham. « L’ayatollah peut tweeter, mais Trump ne le peut pas. En dit long sur les personnes qui dirigent Twitter. »

Ancien ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies Nikki Haley sonné: « Faire taire les gens, sans parler du président des États-Unis, c’est ce qui se passe en Chine et non dans notre pays. »

Clay Calvert, directeur du Marion B. Brechner First Amendment Project à l’Université de Floride, affirme que la suspension de Trump de Twitter ne constitue pas une violation des droits de liberté d’expression du premier amendement du président.

«Le premier amendement protège uniquement contre la censure du gouvernement et des entités gouvernementales, et non des entités et organisations privées, telles que les plateformes de médias sociaux comme Twitter et Facebook», a-t-il déclaré.

L’interdiction de Trump a suivi un tweet sur le fait de sauter l’inauguration

Tout au long de sa présidence, les entreprises de médias sociaux se sont demandé comment modérer l’un de leurs utilisateurs les plus populaires et les plus puissants.

À maintes reprises, Trump a testé les limites de ce qu’il pouvait dire, violant les règles de l’entreprise contre la désinformation électorale, glorifiant la violence et les mensonges à propos du COVID-19. Mais avec la plus grande déférence de Twitter envers les dirigeants mondiaux, Trump n’a pas eu de latitude pour les citoyens ordinaires.

Tout a changé avec les « événements horribles de cette semaine », a déclaré Twitter jeudi.

Vendredi, Trump a tweeté: « Les 75 millions de grands patriotes américains qui ont voté pour moi, AMERICA FIRST, et Make AMERICA GREAT AGAIN, auront une VOIX GÉANTE longtemps dans le futur. forme!!! »

Puis il a tweeté: «À tous ceux qui ont demandé, je n’irai pas à l’inauguration le 20 janvier.»

La société a déclaré que le tweet de Trump selon lequel il passerait l’investiture était « une confirmation supplémentaire que l’élection n’était pas légitime. » Et son message aux partisans était «un encouragement à ceux qui envisagent potentiellement des actes de violence».

« Notre cadre d’intérêt public existe pour permettre au public d’entendre directement les élus et les dirigeants mondiaux. Il est construit sur le principe que les gens ont le droit de tenir le pouvoir pour rendre des comptes en public », a déclaré la société. « Cependant, nous avons clairement indiqué il y a des années que ces comptes ne sont pas entièrement au-dessus de nos règles et ne peuvent pas utiliser Twitter pour inciter à la violence. »

Facebook et Twitter ont du mal à modérer Trump

Jonathan Swan d’Axios a rapporté vendredi que Trump avait déclaré au cours des dernières années qu’il considérait sa voix sur les réseaux sociaux comme son arme la plus puissante. Cela l’a également mis dans l’eau chaude avec les critiques.

En 2017, Trump a qualifié le dictateur nord-coréen Kim Jong Un de «Little Rocket Man» et a écrit que la Corée du Nord «ne sera plus là longtemps». La remarque menaçante a incité Twitter à bloquer le tweet.

Twitter a développé une politique consistant à placer des étiquettes d’avertissement sur les tweets qui enfreignaient les règles mais étaient trop dignes d’intérêt pour être supprimés. Il empêche également les utilisateurs de les aimer et de les commenter.

Même avant la suspension de vendredi, Trump faisait face à une éventuelle interdiction après avoir quitté ses fonctions le 20 janvier et perdu son statut protégé de leader mondial.

Le traitement spécial de Trump a irrité les critiques

Le traitement spécial de Trump en tant que leader mondial a mis en colère les critiques à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, qui ont averti que le message de Trump pouvait entraîner des dommages dans le monde réel.

Depuis la prise d’assaut du Capitole, les appels à suspendre définitivement Trump des groupes de défense des droits civiques, des législateurs et d’autres se sont intensifiés.

Des centaines d’employés de Twitter ont exigé dans une lettre vendredi que les dirigeants de l’entreprise suspendent définitivement le compte de Trump, selon le Washington Post. Les employés ont également demandé une enquête sur le rôle de Twitter dans l’insurrection.

« Twitter encourage un dialogue ouvert entre nos dirigeants et nos employés, et nous accueillons nos employés pour exprimer leurs pensées et leurs préoccupations de la manière qui leur convient », a déclaré la société dans un communiqué.

Facebook interdira-t-il aussi définitivement Trump?

Trump semble en danger de perdre ses mégaphones les plus puissants sur les réseaux sociaux. Facebook a interdit le président pendant au moins deux semaines, et peut-être indéfiniment.

Le Daily Beast a rapporté vendredi que Facebook « probablement » interdirait définitivement Trump, mais la décision n’était « pas définitive ». Facebook n’a pas pu être contacté immédiatement pour commenter.

Plus tôt cette semaine, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré que la société avait bloqué Trump après que le président avait incité ses partisans à prendre d’assaut la capitale nationale.

«Nous pensons que les risques de permettre au président de continuer à utiliser notre service pendant cette période sont tout simplement trop grands», a-t-il écrit dans un message. Instagram, qui appartient à Facebook, a également bloqué la capacité de Trump à publier.

Trump faisait déjà face à des interdictions ou des restrictions sur d’autres plateformes de médias sociaux grand public.

Jeudi, Snapchat a coupé l’accès au compte Snapchat de M. Trump. YouTube a renforcé sa politique de désinformation sur la fraude électorale afin de faciliter l’action contre le président pour avoir publié des mensonges. La plate-forme de streaming vidéo d’Amazon Twitch a également suspendu le compte de Trump.

« Les actions de Trump au cours des quatre dernières années, mais surtout en encourageant la foule à descendre sur DC le 6 janvier », a déclaré Carl Tobias, professeur de droit à l’Université de Richmond, « montrent que l’interdiction de Twitter était en retard. »

Contributeur: Jordan Culver