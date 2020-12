Le président Donald Trump est arrivé à West Point, qui accueillera pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale le match de football annuel Armée-Marine.

La 121e rencontre entre les rivaux de l’académie de service débutera à 15 heures samedi et ne se tiendra pas sur un terrain neutre comme cela a été le cas au cours des 77 dernières années.

Au lieu de cela, le match sera joué au vénérable stade Michie de West Point. Les deux écoles ont accepté de le déplacer de son site habituel à Philadelphie après que des limites de participation ont été imposées aux événements en plein air en Pennsylvanie en raison de préoccupations concernant le nouveau coronavirus, et c’était au tour de l’armée d’être l’équipe locale.

Le jeu a eu lieu pour la dernière fois dans une académie de service pendant deux ans pendant la Seconde Guerre mondiale à la demande du président Franklin D. Roosevelt, avec des matchs joués à West Point et à Annapolis.

« Nous sommes ravis de pouvoir jouer ce match ici pour la quatrième fois seulement de l’histoire », a déclaré l’entraîneur de l’armée Jeff Monken. «L’état de notre monde en ce moment a forcé le match à quitter Philadelphie. Ce sera spécial de le jouer ici. Ce sera très nostalgique et vraiment un grand morceau dans l’histoire de cette rivalité.

Le président Donald Trump arrive à l’aéroport international de New York Stewart à New Windsor, New York en route pour West Point

Trump assiste au match de football annuel Army-Navy, organisé à West Point pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale

La Brigade d’aspirants de l’Académie navale mars sur le terrain avant un match entre l’armée de chevaliers noirs et les aspirants de marine au stade Michie

Le United States Corps of Cadets est en formation après avoir marché sur le terrain avant le match

La mascotte de la marine Bill the Goat inspecte une formation d’aspirants avant un match entre l’armée et la marine samedi

« Il y a un frisson qui vous traverse contrairement à tout autre match », a déclaré l’entraîneur de la Marine Ken Niumatalolo. « C’est la chose la plus folle parce que vous êtes dans le vestiaire et que c’est calme, un peu serein, puis vous sortez et il y a cette précipitation et vous savez que c’est différent. »

Aucun public extérieur ne sera autorisé au stade Michie, qui a une capacité de 38 000 personnes au lieu de près de 70 000 au Lincoln Financial Field. Mais au moins toute la brigade d’aspirants et le corps des cadets (environ 9000 au total) seront là, et le président Trump devrait prendre l’avion.

La Marine (3-6) mène l’Armée (7-2) 61-52-7 dans la série, qui a commencé en 1890 lorsque le cadet de West Point Dennis Michie a accepté un défi de la Marine pour jouer un match de football.

Lors de ce premier match, les Midshipmen sont arrivés à West Point par ferry, et avec une année d’expérience de football sans précédent pour l’armée, ils ont facilement battu 24-0 sur The Plain devant environ 2000 spectateurs.

Les Black Knights ont rendu la faveur l’année suivante à Annapolis, remportant 32-16 et une rivalité de football pas comme les autres commençait à fleurir.

Selon Gene Schorr, «The Army-Navy Game», les joueurs des deux équipes se sont personnellement félicités lors d’une soirée dans le hangar à bateaux de la marine après cette première victoire de l’armée et le cadet Michie et le quart-arrière de la marine Worth Bagley, les stars de ces équipes , s’est serré la main, dans l’attente de la prochaine réunion.

Sept ans plus tard, les deux hommes ont été tués dans la guerre hispano-américaine.

La Marine (3-6) mène l’Armée (7-2) 61-52-7 dans la série, qui a commencé en 1890 lorsque le cadet de West Point Dennis Michie a accepté un défi de la Marine pour jouer un match de football

« Il y a tellement d’histoire dans ces deux écoles, donc nous jouons pour bien plus que juste le football », a déclaré le joueur de ligne offensive JB Hunter. «Nous sommes ravis de cette opportunité. Pour nous, c’est très important. Nous ne voulons pas que quiconque vienne dans notre arrière-cour (et gagne). Nous allons simplement espérer que ce que nous faisons fonctionnera.

La Marine est invaincue en trois matchs à West Point et a remporté la rencontre précédente 13-0 en 1943, lorsque le grand Glenn Davis était un plébéien à West Point. Les Midshipmen ont remporté le match de l’an dernier 31-7 derrière le jeu stellaire du quart-arrière senior Malcolm Perry, qui a couru pour 304 verges et deux touchés.

Les deux équipes ont eu des problèmes de quart cette année. Les blessures ont forcé Monken à utiliser six joueurs à la position. Niumatalolo a commencé la première année Xavier Arline lors de la défaite 19-6 de la semaine dernière contre Tulsa, le quatrième revers consécutif de l’équipe, et il pourrait obtenir le signe de tête.

« Il a fait de bonnes choses la semaine dernière, mais il était aussi un étudiant de première année la semaine dernière », a déclaré Niumatalolo. Mais quelle meilleure étape pour vous préparer au plus grand match de l’année que de jouer la 22e équipe du pays. Nous sommes définitivement encouragés par cela.

Les cadets de l’armée défilent sur le terrain avant un match de football universitaire de la NCAA contre la marine samedi

La garde de couleur de l’Académie navale se dresse sur le logo du milieu de terrain avant un match entre les Golden Knights et les aspirants

Junior Christian Anderson était le partant de l’Armée lorsque la saison a commencé. Monken garde son choix secret. La triple option de l’armée est en moyenne un peu moins de 300 verges au sol par match à 185,3 pour les aspirants.

Billy Honaker, le triple capitaine de la Marine, portera le numéro 68 en l’honneur de l’ancien joueur de ligne offensive David Forney, décédé sur le campus à l’âge de 22 ans en février 2019.

Le numéro n’a pas été publié cette saison, mais l’équipe a honoré Forney en portant un autocollant au dos de leurs casques qui le représente en train de sortir du tunnel lors du match Armée-Marine 2019 portant le drapeau américain avec le mot « Fraternité » en dessous.

Si la marine l’emporte et que l’armée bat l’Air Force la semaine prochaine, les aspirants conserveront le trophée du commandant en chef, emblématique de la suprématie parmi les académies.

Navy est la première équipe dans l’histoire du football de l’académie de service à affronter ses deux rivaux sur la route en une saison. Les Midshipmen ont perdu 40-7 à l’Air Force au début d’octobre.