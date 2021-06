Le franc-parler tchèque n’a pas hésité à partager son point de vue sur les questions d’identité de genre lors d’une interview dimanche.

« Je peux comprendre les gais, les lesbiennes, etc. Mais savez-vous qui je ne comprends pas du tout ? Le transgenre », dit Zeman. « Si quelqu’un subit une opération de changement de sexe, il commet un crime d’automutilation. Chaque opération est un risque. Et ces personnes transgenres me dégoûtent vraiment.

Il s’est également élevé contre le mouvement #MeToo et a exprimé sa frustration face au défilé annuel de la fierté de Prague. Il a dit que s’il était un « un peu plus jeune » il organiserait une manifestation massive de « des millions » des hétérosexuels dans la capitale tchèque.

« Je prendrai des bus et des trains pour Prague pour tous les hétérosexuels afin que tout le monde puisse voir à quel point cela n’a pas de sens », Zeman a déclaré, en élaborant sur l’hypothétique contre-rallye.

Un militant LGBTQ tchèque cité par les médias locaux a condamné les propos du président, affirmant qu’ils pouvaient inciter à la haine contre les minorités sexuelles du pays.

Ses commentaires provocateurs ont été faits en réponse à une question sur un différend en cours entre Bruxelles et Budapest au sujet d’une loi hongroise controversée qui interdit les références LGBTQ dans le matériel scolaire. La législation a été largement condamnée par de nombreux États membres de l’UE, mais la République tchèque n’a pas pesé sur la question. Zeman a fait valoir qu’il n’était pas approprié que d’autres nations s’ingèrent dans les affaires intérieures de la Hongrie.

Selon le président tchèque, le Premier ministre hongrois Viktor Orban n’est pas anti-gay, mais se bat plutôt contre le « manipulation » des parents comme des enfants en matière d’éducation sexuelle. Il a déclaré qu’il n’était pas en désaccord avec son homologue hongrois, notant qu’il était lui-même « agacé par les suffragettes, le mouvement MeToo et Prague Pride. » Zeman a souligné qu’il n’avait rien contre l’éducation sexuelle, y compris sur les questions LGBTQ, mais que les enfants sont trop jeunes pour comprendre de tels sujets.

Le leader tchèque fait régulièrement la une des journaux avec ses commentaires sociaux hauts en couleurs. En 2016, il a été critiqué après avoir insisté sur le fait qu’il était « pratiquement impossible » intégrer les migrants musulmans en Europe.

Deux ans plus tard, il a été confronté à une militante FEMEN seins nus dans un bureau de vote à Prague. Il a dit plus tard qu’il « se sentir privilégié » avoir été la cible des féministes torses nus.

