Deby, 68 ans, a été blessé à plusieurs reprises lors d’un combat contre le groupe rebelle Front for Change et Concord in Chad (FACT), a annoncé mardi l’armée tchadienne. Son fils, le général Mahamat Kaka, agira en tant que chef d’État par intérim, a déclaré un porte-parole militaire. La constitution nationale restera suspendue pendant au moins 18 mois, le général Kaka présidant un conseil militaire au pouvoir.

FACT a lancé une offensive massive depuis une base de la Libye voisine le 11 avril, jour de l’élection présidentielle. L’armée tchadienne a affirmé lundi qu’environ 300 combattants rebelles avaient été tués en une semaine de combats, déclarant l’offensive terminée.

Le même jour, Deby a été confirmé vainqueur de l’élection, avec près de 80% des voix. Il était censé prononcer un discours de victoire, mais s’est plutôt rendu sur le front pour rencontrer des soldats, a déclaré son directeur de campagne. Deby est arrivé au pouvoir par une rébellion en 1990.

Allié de la France, Deby a réussi à repousser de multiples rébellions contre son règne, certaines avec l’aide de l’ancienne puissance coloniale. L’offensive FACT a été assez réussie et a réussi à avancer à des centaines de kilomètres de la frontière avant le revers du week-end dernier. La ligne de front était à environ 300 km de la capitale, N’Djaména à l’époque.

Les rebelles ont dit un « erreur » le samedi « Ralenti par un peu la marche victorieuse » dans la capitale et a affirmé avoir renversé la vapeur dimanche sur les forces gouvernementales.

