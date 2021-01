Le président John Magufuli de Tanzanie, s’adressant mercredi à une foule nombreuse et démasquée dans le nord-ouest du pays, a mis en doute l’efficacité des vaccins et a découragé le ministère de la Santé de poursuivre les doses, affirmant que les injections n’étaient pas «bénéfiques» pour la nation d’Afrique de l’Est.

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement tanzanien a été largement critiqué pour son approche du virus, et le déni personnel de M. Magufuli quant à la gravité des problèmes de santé publique est devenu de plus en plus problématique ces derniers mois. Mercredi, il a averti les Tanzaniens d’être utilisés comme «cobayes» dans le déploiement du vaccin, leur a demandé de bien manger et de prier Dieu, et a déclaré qu’ils ne devaient s’attendre à aucune restriction de la part de son gouvernement.

«Je ne m’attends pas à annoncer un verrouillage même pour un jour parce que notre Dieu est vivant, et il continuera à protéger les Tanzaniens», a déclaré M. Magufuli sous les applaudissements.

M. Magufuli a également accusé certains Tanzaniens d’avoir quitté le pays pour se faire vacciner, seulement pour ramener un «type étrange» de coronavirus. Dans le passé, M. Magufuli s’est moqué de la distanciation sociale et du port de masque, a promu une tisane non prouvée de Madagascar comme remède et a remis en question les kits de test fournis par les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Depuis le milieu de l’année dernière, son gouvernement n’a pas non plus partagé de données sur le virus avec l’Organisation mondiale de la santé, avec des cas signalés dans le pays, qui compte une population d’environ 58 millions d’habitants, toujours à 509, avec 21 décès.

M. Magufuli a été réélu pour un second mandat de cinq ans en octobre lors d’un vote entaché d’accusations de fraude généralisée, de répression de l’opposition et de restrictions sur les réseaux sociaux.