Le président taïwanais Tsai Ing-wen déclare que la guerre avec la Chine n’est “absolument pas une option”

Le président taïwanais Tsai Ing-wen a déclaré au pape François dans une lettre que la guerre avec la Chine n’était “pas une option” et a déclaré qu’une interaction constructive avec Pékin, qui revendique l’île comme faisant partie de son territoire, dépend du respect de la démocratie autonome de Taiwan.

La Cité du Vatican est le dernier gouvernement européen à avoir des relations diplomatiques avec Taïwan au lieu de Pékin, bien que les États-Unis et d’autres pays occidentaux entretiennent des liens informels étendus. Les dirigeants taïwanais sont inquiets des efforts du Vatican pour développer des relations avec Pékin.

Tsai, dans la lettre publiée par son bureau, a exprimé son soutien aux positions du Vatican sur la guerre de la Russie contre l’Ukraine, les “politiques favorables aux migrants” et la santé publique.

“Nous nous identifions profondément à vos opinions”, a écrit Tsai.

Taïwan et la Chine se sont séparés en 1949 après une guerre civile et n’ont pas de relations officielles, mais sont liés par des milliards de dollars de commerce et d’investissement. Le Parti communiste chinois fait régulièrement voler des avions de chasse et des bombardiers près de Taïwan pour faire respecter sa position selon laquelle l’île est obligée de s’unir au continent, par la force si nécessaire.

Tsai a noté le message de François du 1er janvier pour la Journée mondiale de la paix selon lequel le “virus de la guerre” doit être guéri. Elle s’est citée dans un discours du 10 octobre rejetant le conflit armé à travers le détroit de Taiwan et appelant à “la paix et la stabilité”.

“La confrontation armée n’est absolument pas une option”, a écrit Tsai.

“Ce n’est qu’en respectant l’engagement du peuple taïwanais envers notre souveraineté, notre démocratie et notre liberté qu’il peut y avoir une base pour reprendre une interaction constructive à travers le détroit de Taiwan”, indique la lettre de Tsai.

La Chine a intensifié ses efforts pour faire pression sur l’île, notamment en lançant des missiles dans la mer, après que la présidente de l’époque, Nancy Pelosi, de la Chambre des représentants des États-Unis, soit devenue en août le plus haut responsable américain à visiter l’île en 25 ans. Des législateurs de Grande-Bretagne et d’autres pays se sont également rendus à Taïwan pour manifester leur soutien à son gouvernement élu.

Un ancien vice-président taïwanais sous Tsai, Chen Chien-jen, a représenté l’île aux funérailles de l’ancien pape Benoît ce mois-ci.