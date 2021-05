Le président syrien Bashar Assad est réélu avec 95,1% des voix

Le taux de participation aux élections de mercredi était de 78%, Assad remportant plus de 13 millions de voix, selon Hammouda Sabbagh, président de la législature syrienne.

Mahmoud Ahmad Marei, qui était auparavant secrétaire général de la coalition rebelle Front national pour la libération de la Syrie, a reçu quelque 407 000 voix, tandis qu’Abdullah Sallum Abdullah du Parti socialiste unioniste est arrivé en troisième position avec environ 213 000 voix.

Les puissances occidentales avaient dénoncé l’élection à l’avance comme « illégitime » et « ni être libre ni juste », arguant que le «Régime d’Assad» refusait le vote aux déplacés et à la diaspora. Alors que Damas a appelé les élections conformément à la constitution syrienne, les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne et de l’Italie ont protesté contre la tenue « en dehors du cadre décrit dans la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l’ONU. »

Les Syriens ont répliqué que la raison même pour laquelle nombre de leurs concitoyens de la diaspora ne pouvaient pas voter était que ces gouvernements et leurs alliés avaient fermé les ambassades syriennes au cours de la dernière décennie. Les cinq États qui ont condamné les élections ont également soutenu les militants cherchant à renverser le gouvernement de Damas depuis 2011.

Le conflit s’est aggravé avec l’émergence du groupe terroriste État islamique (EI, anciennement ISIS) qui a revendiqué une grande partie du pays, jusqu’à ce que la Russie envoie un corps expéditionnaire à la demande d’Assad fin 2015.

La Syrie avait invité des observateurs électoraux internationaux de la Russie, de la Chine, de l’Inde, du Brésil, de l’Afrique du Sud, du Venezuela, de Cuba, du Nicaragua, de la Bolivie, de l’Équateur et de l’Arménie.

