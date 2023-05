Le président syrien Bashar al Assad invité par les Émirats arabes unis au sommet sur le climat COP28 | Nouvelles du monde

Le président syrien Bashar al Assad a été invité à assister aux pourparlers sur le climat de la COP28 de cette année à Dubaï dans un geste qualifié de « blague malsaine ».

Monsieur Assaddont le pays reste embourbé dans une guerre civile qui dure depuis des années, a été invité à le sommet lundi et s’il y assiste, il partagera un lieu avec des dirigeants occidentaux qui se sont opposés à lui et l’ont sanctionné pendant des années.

Amnesty International a déclaré que cette décision faisait « partie d’un processus insidieux de normalisation » et l’a qualifiée de « cadeau de relations publiques à Assad ».

M. Assad a été invité par le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed ben Zayed, selon l’agence de presse d’État syrienne SANA et l’ambassade des Émirats arabes unis à Damas.

L’agence a montré des images de M. Assad lisant la lettre aux côtés d’un diplomate émirati dans la capitale syrienne.

« Cette invitation n’a rien à voir avec la lutte contre la crise climatique – elle fait partie d’un processus de normalisation insidieux conçu pour maintenir l’impunité des dirigeants de la région, notamment d’Assad lui-même, architecte d’horribles crimes contre l’humanité depuis plus de 12 ans », a déclaré Kristyan Benedict, responsable de la réponse aux crises d’Amnesty International Royaume-Uni.

« Des millions de personnes qui ont fui la Syrie, qui ont perdu leur maison et dont des proches ont été détenus, torturés et assassinés, seront horrifiées par ce cadeau de relations publiques à Assad et à son gouvernement impénitent.

« Étant donné que les forces d’Assad ont utilisé des armes chimiques et rasé des villes entières dans une campagne militaire meurtrière de terre brûlée, c’est une mauvaise blague d’imaginer qu’il prendra le moindre intérêt à faire face à la crise des droits de l’homme du changement climatique.

« Le gouvernement britannique devrait s’opposer vigoureusement à tout effort visant à renforcer la position internationale de Bachar al Assad et dire à ses alliés aux Émirats arabes unis que l’impunité ne rendra pas la justice climatique. »

Un porte-parole de la COP28 a déclaré : « La COP28 s’engage dans un processus COP inclusif qui produit des solutions transformationnelles.

« Cela ne peut arriver que si nous avons tout le monde dans la pièce. »

La Syrie est partie à l’accord de Paris sur le climat et au protocole de Kyoto.

Les scientifiques ont lié une sécheresse en Syrie qui a commencé en 2007 au changement climatique et ont soutenu qu’elle a probablement joué un rôle dans la guerre civile du pays.

L’invitation intervient alors que les États arabes reconstruisent leurs relations diplomatiques avec la Syrie plus d’une décennie après que la répression brutale de M. Assad contre les manifestations de rue contre son régime s’est transformée en une guerre civile qui a tué un demi-million de personnes et déplacé la moitié de la population du pays.

Le régime d’Assad a été accusé d’utiliser des armes chimiques contre le peuple syrien.

Les relations bilatérales se sont renforcées à la suite du tremblement de terre dévastateur qui a frappé la Syrie et la Turquie en février.

M. Assad doit assister au sommet de la Ligue arabe vendredi dans la ville saoudienne de Djeddah après avoir été réadmis dans la ligue après des années d’exclusion de la politique régionale.

Bien que des pays arabes tels que les Émirats arabes unis aient activement cherché à rétablir des liens avec Damas, les États-Unis sont restés sceptiques et ont déclaré qu’ils ne voyaient pas l’intérêt de réadmettre M. Assad dans la Ligue arabe.