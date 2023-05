Le président syrien Bachar al Assad assiste au sommet de la Ligue arabe après 12 ans d’interdiction | Nouvelles du monde

Le président syrien Bashar al Assad a assisté au sommet annuel de la Ligue arabe pour la première fois en 12 ans.

M. Assad a été suspendu par l’alliance après que sa répression des manifestations pro-démocratie a conduit à l’éclatement de la guerre civile en 2011.

Plus de 500 000 personnes sont mortes depuis lors et plus de la moitié des 22 millions d’habitants du pays avant la guerre ont dû fuir leur foyer.

S’exprimant dans la ville hôte de Djeddah en Arabie saoudite, M. Assad a décrit sa réintégration comme une « opportunité historique » de faire face aux crises dans le monde arabe.

La décision de l’autoriser à revenir fait partie de la tentative du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman d’améliorer les relations dans la région, après avoir poussé à rétablir les relations diplomatiques avec l’Iran, son rival de longue date plus tôt cette année.

Image:

Le président syrien Bashar al Assad est accueilli par le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman



Il vient aussi après le tremblement de terre dévastateur en février qui a tué environ 50 000 personnes en Turquie et 8 000 en Syrie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy était également à Djeddah, après autres engagements surprises en personne à Londres, au Vatican et à Paris.

Jusqu’à présent, il n’a en grande partie quitté le pays que pour rendre visite aux alliés de l’Ukraine, mais vendredi, M. Zelenskyy a accusé certains des 22 États membres de « fermer les yeux » sur l’invasion russe.

Image:

Volodymyr Zelenskyy a visité Djeddah



Image:

Le président ukrainien s’est adressé au sommet de la Ligue arabe



Invoquant apparemment le passé difficile de la région, il a dit qu’il espérait qu’ils comprendraient que l’Ukraine « ne se soumettra jamais à aucun étranger ou colonisateur ».

« C’est pourquoi nous nous battons », a-t-il ajouté.

M. Zelenskyy a critiqué l’Iran pour avoir fourni au Kremlin des drones et a également mentionné le sort des Tatars musulmans de souche vivant sous occupation russe en Crimée.

L’Arabie saoudite a déclaré qu’elle était « prête à déployer des efforts de médiation entre la Russie et l’Ukraine », mais n’a pas répondu aux demandes d’augmentation de sa production de pétrole pour aider à paralyser la Russie.

Qu’est-ce que la Ligue arabe ? La Ligue arabe a été créée en 1945 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il a commencé avec seulement sept membres fondateurs mais s’est depuis étendu à 22, avec cinq États « observateurs » supplémentaires – le Brésil, l’Inde, le Venezuela, l’Arménie et l’Érythrée. Basée au Caire, elle accueille un sommet annuel pour promouvoir la souveraineté, la stabilité politique, le commerce et la croissance économique dans le monde arabe. L’Égypte et la Libye sont les seuls autres États membres, à l’exception de la Syrie, à avoir été temporairement suspendus. Malgré la supervision de l’ONU, il n’a pas bénéficié d’un haut niveau de coopération depuis sa création.

Départ du Qatar avant le discours d’Assad

Cependant, tout le monde n’était pas ravi d’accueillir à nouveau M. Assad.

L’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad al Thani, a quitté le sommet avant que M. Assad ne prenne la parole.

Il a refusé de prononcer un discours ou de tenir des réunions bilatérales et l’a décrit comme une simple « visite de courtoisie ».

Les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont également exprimé leur choc face à l’invitation du dirigeant syrien, une grande partie du monde le considérant comme un criminel de guerre.

Le porte-parole du département d’État américain, Vedant Patel, a déclaré que l’Amérique « ne croit pas que la Syrie mérite d’être réadmise ».

Soudanoù le conflit entre deux généraux en guerre coûte des centaines de vies, était également à l’ordre du jour.

Les membres de la Ligue soutiennent les deux camps et la semaine dernière, Djeddah a accueilli des négociations qui se sont soldées par la promesse d’un passage sûr pour les civils afin qu’ils fuient les combats, ainsi que d’une protection pour les travailleurs humanitaires.

Le soutien aux Palestiniens a également été discuté comme les tensions s’intensifient au Moyen-Orient.