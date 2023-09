BEIJING (AP) — Le président syrien Bachar al-Assad est arrivé jeudi en Chine pour sa première visite dans le pays depuis le début du conflit syrien qui dure depuis 12 ans et au cours duquel Pékin a été l’un de ses principaux soutiens.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu’Assad assisterait à la cérémonie d’ouverture des Jeux asiatiques, un événement sportif international qui débute samedi dans la ville de Hangzhou, dans l’est de la Chine.

La Chine a étendu sa portée au Moyen-Orient après avoir négocié un accord en Marche entre l’Arabie Saoudite et l’Iranet il continue de soutenir Assad dans le conflit syrien, qui a tué un demi-million de personnes et laissé de grandes parties du pays en ruines.

La Chine pourrait jouer un rôle majeur à l’avenir dans la reconstruction de la Syrie, qui devrait coûter des dizaines de milliards de dollars. La Syrie a rejoint l’année dernière l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route », dans laquelle Pékin étend son influence dans les régions en développement grâce à des projets d’infrastructure.

Le bureau d’Assad a déclaré plus tôt que le dirigeant syrien avait été invité par le président chinois Xi Jinping et qu’il amènerait avec lui une délégation syrienne de haut rang.

la Syrie aggravation de la crise économique a conduit à des manifestations dans les régions du pays contrôlées par le gouvernement. La Syrie attribue la crise à Sanctions occidentales et des combattants kurdes soutenus par les États-Unis qui contrôlent les plus grands gisements de pétrole du pays à l’est, près de la frontière avec l’Irak.

Les contacts diplomatiques entre la Syrie et d’autres pays arabes se sont intensifiés à la suite le tremblement de terre du 6 février qui a frappé la Turquie et la Syrie tuant plus de 50 000 personnes, dont plus de 6 000 en Syrie. Assad s’est rendu en Arabie Saoudite en mai où il a assisté au sommet de la Ligue arabe quelques jours après la réintégration de la Syrie dans la ligue des 22 membres.

Depuis que le conflit syrien a débuté en mars 2011 avec des manifestations en faveur de la démocratie et s’est ensuite transformé en guerre civile, l’Iran et la Russie ont aidé Assad à reprendre le contrôle d’une grande partie du pays.

La Chine a utilisé son droit de veto à huit reprises à l’ONU pour empêcher l’adoption de résolutions contre le gouvernement d’Assad. le dernier en juillet 2020.

La dernière et unique visite d’Assad en Chine remonte à 2004, un an après l’invasion de l’Irak voisin par les États-Unis et à une époque où Washington faisait pression sur la Syrie.