Le président syrien Assad « accueillerait les réfugiés chez lui » | Nouvelles du monde

Le président syrien Bashar al Assad a déclaré qu’il accueillerait chez lui les réfugiés qui ont échappé à la longue guerre civile du pays.

Dans une interview exclusive avec Sky News Arabia, il a accusé la situation économique du pays d’être la raison pour laquelle les réfugiés ne retournent pas dans leur patrie, pointant du doigt « l’image de la guerre » dans Syrie pour le manque d’investissements internationaux indispensables dans son économie.

« Au cours des dernières années, nous avons vu un peu moins d’un demi-million de personnes revenir et aucune d’entre elles n’a été blessée », a-t-il déclaré.

« Ce qui a le plus empêché de revenir, c’est la situation économique.

« Comment un réfugié peut-il rentrer sans électricité ni école pour ses enfants ni soins médicaux ? Ce sont des choses essentielles à la vie.

« C’est la raison.

« Nous avons gracié tous les réfugiés qui sont revenus à l’exception des personnes qui ont commis des crimes graves. »

Mais plusieurs groupes de défense des droits humains et organisations internationales, dont les Nations Unies, Human Rights Watch et Amnesty International, ont déclaré qu’il n’était pas sûr pour les réfugiés de retourner en Syrie.

Ceux qui sont rentrés ont été confrontés à « de graves atteintes aux droits humains et à des persécutions de la part du gouvernement syrien et des milices affiliées », a déclaré Human Rights Watch.

La Syrie est soumise à des sanctions américaines sévères – appelées Caesar Act – qui Président Assad dit « est un obstacle sans aucun doute mais ce n’est pas le plus gros obstacle ».

« Le plus grand obstacle est le terroriste qui démolit l’infrastructure. Le plus grand obstacle est l’image de la guerre en Syrie qui interdit à tout investisseur de traiter avec le marché syrien », a-t-il déclaré.

La monnaie syrienne s’effondre et le pays souffre d’un manque d’électricité, de médicaments et de produits de première nécessité, malgré le soutien de Russie et L’Iran.

La guerre en Syrie a éclaté en 2011, août 2023 marquant le dixième anniversaire de la décision du président Obama de ne pas bombarder la Syrie après l’utilisation d’armes chimiques dans le pays.

Le président Assad a maintenant repris le contrôle de la capitale Damas et de la plupart des zones urbaines.

La guerre fait rage et l’ONU estime que plus de 300 000 civils ont été tués au cours de la première décennie du conflit.

Au cours des 12 années de conflit, plus de la moitié des 22 millions d’habitants du pays avant la guerre ont fui leur foyer, la guerre civile étant un facteur majeur de la crise des migrants en Europe.

Les gouvernements du Canada et des Pays-Bas ont récemment déposé des plaintes pour torture contre la Syrie devant la Cour internationale de justice pour le « meurtre illégal » de milliers de civils.

Le pouvoir d’Assad toujours limité malgré son retour Cela fait dix ans, jour pour jour, que le président Obama a décidé à la dernière minute de ne pas bombarder la Syrie après l’utilisation d’armes chimiques dans le pays. Dans les années qui ont suivi, des dizaines de milliers de personnes supplémentaires ont été tuées dans les combats et la guerre civile se poursuit – mais le président Bashar al Assad a repris le contrôle de la capitale, Damas, et de la plupart des zones urbaines de Syrie. Des millions de Syriens ont fui les combats et sont toujours des réfugiés, incapables de rentrer chez eux. Beaucoup ont essayé de faire les dangereuses traversées maritimes vers l’Europe – la guerre civile syrienne est un facteur important dans la crise des migrants sur les côtes européennes. L’affirmation d’Assad dans l’interview avec Sky News Arabia, selon laquelle il accueillerait les réfugiés chez eux, ignore la réalité que beaucoup ne veulent pas retourner dans un pays sous son règne. Avec des parties de la Syrie toujours aux mains des rebelles, Assad ne peut pas revendiquer la victoire pure et simple, mais il est réintégré dans le monde arabe. Il a désespérément besoin d’investissements alors que l’économie syrienne est confrontée à des sanctions américaines sévères, à l’effondrement de sa monnaie et à un manque d’électricité, de médicaments et de produits de première nécessité. Le soutien de ses alliés – la Russie et l’Iran – ne suffit pas. Bachar al Assad montre sa confiance pour voyager à nouveau à l’étranger et commence à reconstruire son pouvoir. Ce pouvoir est cependant limité. Il a peut-être survécu au printemps arabe alors que la plupart des dirigeants ne l’ont pas fait, mais il est toujours un paria en Occident, accusé de crimes de guerre, et son pays est toujours en guerre et en ruines.

Mais les accusations de crimes de guerre contre le président Assad ne l’ont pas empêché d’être lentement réaccepté par les dirigeants du Moyen-Orient.

Il a récemment assisté à la Ligue arabe annuelle sommet après avoir été suspendu par l’alliance lors de sa répression des manifestations pro-démocratie qui ont conduit à l’éclatement de la guerre civile.

Le président Assad a également déclaré que fuir la Syrie pendant la guerre n’était « jamais sur les cartes » pour lui.

Il a déclaré à Sky News Arabia: « Il n’y avait aucune demande interne pour que le président parte. Il est important qu’un président parte, ou laisse ses responsabilités pour être plus précis, lorsque le peuple l’exige – pas en raison d’ingérences extérieures ou de guerres extérieures. .

« Quand c’est pour des raisons internes, c’est normal mais quand c’est à cause d’une guerre externe, on appelle fuir ou fuir. Et moi, fuir n’a jamais été au programme. »