Le président suisse prend la décision surprise de quitter le gouvernement

Il fait face à une enquête parlementaire sur des fuites médiatiques présumées de son bureau concernant des plans gouvernementaux confidentiels pour gérer la pandémie.

La vice-présidente Viola Amherd, ministre de la Défense, sera présidente en 2024.

Le président suisse Alain Berset a annoncé mercredi qu’il quitterait le gouvernement fin 2023, dans une décision surprise après plus d’une décennie de service ministériel.

Berset, 51 ans, a déclaré qu’il quitterait le gouvernement du Conseil fédéral suisse à la fin de l’année, déclarant lors d’une conférence de presse organisée à la hâte dans la capitale Berne que c’était « le bon moment pour partir ».

La présidence du riche pays alpin tourne chaque année entre les sept membres du conseil.

Berset est le plus jeune et aussi le plus ancien ministre, ayant rejoint le gouvernement en 2012. Il en est à son deuxième mandat en tant que président, après avoir pris un virage en 2018.

« J’ai le sentiment d’avoir accompli ce qui est possible. J’ai tout donné », a-t-il déclaré.

Il a déclaré au Conseil fédéral qu’il prévoyait de quitter le gouvernement « à la fin de l’année ».

Berset a joué un rôle essentiel dans l’organisation du rachat d’urgence de la banque en difficulté Credit Suisse par son grand rival UBS au cours d’un week-end de mars de cette année.

Il craignait que la deuxième plus grande banque de Suisse n’implose en quelques jours, provoquant un chaos intérieur et potentiellement une crise bancaire mondiale.

Berset est le ministre suisse de l’intérieur et en tant que ministre chargé de la santé, il a joué un rôle clé dans la gestion par le pays de la pandémie de Covid-19.

Il a admis en décembre 2020 que le gouvernement avait fait une erreur en assouplissant trop les restrictions, entraînant certains des taux d’infection les plus féroces d’Europe lors de la deuxième vague de la pandémie.

Au plus fort de la crise, il a fait l’objet de menaces de mort et a été placé sous protection policière – un geste rarissime en Suisse.

Il ajouta:

Nous étions sous une pression énorme. Je n’aurais jamais imaginé une telle violence.

Il fait face à une enquête parlementaire, ouverte en janvier, sur de prétendues fuites médiatiques systématiques de son bureau sur les plans confidentiels du gouvernement pour gérer la pandémie, comme la vaccination et la réouverture des entreprises.

Berset a insisté sur le fait que cela n’avait joué « aucun rôle » dans sa décision de démissionner.

Question de neutralité

Berset a joué un rôle sur la scène internationale, notamment en gérant la stricte neutralité militaire de la Suisse face à la guerre sur le continent européen suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La Suisse a jusqu’à présent refusé d’autoriser les pays qui détiennent des armes fabriquées en Suisse à les réexporter vers l’Ukraine.

Il a présidé les réunions du Conseil de sécurité de l’ONU à New York pendant la présidence suisse en mai.

Parmi ses réalisations au gouvernement, il a relevé l’âge de la retraite pour les femmes à 65 ans.

Berset a déclaré qu’il n’avait aucun plan pour ce qu’il pourrait faire ensuite après avoir quitté le gouvernement.

Les sièges au Conseil fédéral sont rarement à gagner.

Ils sont partagés entre les principaux partis politiques en vertu d’un accord tacite vieux de plusieurs décennies, connu sous le nom de « formule magique », qui reste généralement insensible aux changements de pouvoir au Parlement mais reflète l’esprit de compromis qui caractérise la démocratie suisse.

Berset est du Parti socialiste.

La vice-présidente Viola Amherd, ministre de la Défense, sera présidente en 2024. Elle est issue du parti Centre-droit.