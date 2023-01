Le président sud-soudanais Salva Kiir : Six journalistes arrêtés pour des images montrant le dirigeant semblant se mouiller

Six journalistes sud-soudanais ont été arrêtés pour la diffusion d’images montrant le président Salva Kiir semblant se mouiller lors d’un événement officiel, a annoncé samedi le syndicat national des journalistes.

Les images de décembre montraient une tache sombre étalée sur le pantalon gris du président de 71 ans alors qu’il se levait pour l’hymne national lors d’un événement de mise en service de la route. La vidéo n’a jamais été diffusée à la télévision mais a ensuite circulé sur les réseaux sociaux.

Les journalistes, qui travaillent pour la société publique de radiodiffusion du Soudan du Sud, ont été arrêtés mardi et mercredi, a déclaré Patrick Oyet, président de l’Union des journalistes du Soudan du Sud.

Ils “sont soupçonnés d’avoir eu connaissance de la sortie de la vidéo du président en train de s’uriner”, a-t-il déclaré à Reuters.

Le ministre sud-soudanais de l’Information, Michael Makuei, et le porte-parole du Service de sécurité nationale, David Kumuri, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Kiir est président depuis l’indépendance du Soudan du Sud en 2011. Les responsables gouvernementaux ont démenti à plusieurs reprises les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles il ne se sentait pas bien. Le pays a été en proie à des conflits pendant une grande partie de la dernière décennie.

Les journalistes détenus sont les caméramans Joseph Oliver et Mustafa Osman ; monteur vidéo Victor Lado; contributeur Jacob Benjamin; et Cherbek Ruben et Joval Toombe de la salle de contrôle, a déclaré Oyet.

“Nous sommes inquiets parce que ceux qui sont détenus aujourd’hui sont restés plus longtemps que ce que dit la loi”, a-t-il ajouté.

Selon la loi, les autorités sud-soudanaises sont autorisées à détenir des suspects pendant seulement 24 heures avant de les traduire devant un juge.

L’incident “correspond à une tendance du personnel de sécurité à recourir à la détention arbitraire chaque fois que les responsables jugent la couverture médiatique défavorable”, a déclaré le représentant de l’Afrique subsaharienne pour le Comité pour la protection des journalistes, Muthoki Mumo.