Le président sud-coréen se rendra au Canada pour parler de commerce, d’énergie et de sécurité

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol devrait discuter de questions commerciales et de sécurité avec le premier ministre Justin Trudeau lors d’une visite prévue au Canada la semaine prochaine.

Yoon doit visiter Toronto et Ottawa les 22 et 23 septembre dans le cadre de ce que le bureau de Trudeau dit être sa première visite bilatérale à l’étranger depuis son élection en mars.

Un communiqué indique que Trudeau doit rencontrer Yoon pendant son séjour à Ottawa.

Trudeau prévoit de discuter des moyens par lesquels les deux pays peuvent renforcer leurs relations commerciales en travaillant plus étroitement sur l’énergie, y compris les batteries de véhicules électriques et les minéraux critiques, et les chaînes d’approvisionnement.

Les deux hommes devraient également discuter des problèmes de sécurité régionale dans la péninsule coréenne, tels que la surveillance des activités maritimes nord-coréennes.

Également à l’ordre du jour, des discussions qui devraient voir les deux dirigeants continuer à condamner l’invasion russe de l’Ukraine et réaffirmer leur soutien au peuple ukrainien.