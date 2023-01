Le président sud-coréen se rend aux EAU et cherche à vendre des armes

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a reçu une garde d’honneur dimanche lors d’un voyage aux Émirats arabes unis alors qu’il espère y développer ses ventes militaires.

La visite de Yoon intervient alors que la Corée du Sud conclut des accords commerciaux d’une valeur de plusieurs milliards de dollars et envoie des troupes des forces spéciales pour défendre les Émirats arabes unis, un arrangement qui a suscité des critiques sous son prédécesseur libéral. Maintenant, cependant, il semble que le dirigeant conservateur veuille renforcer ces liens militaires alors même que les tensions avec l’Iran voisin ont déjà vu Téhéran s’emparer d’un pétrolier sud-coréen en 2021.

“Je pense que la situation au Moyen-Orient évolue très rapidement en matière de géopolitique”, a déclaré June Park, membre de l’International Strategy Forum de Schmidt Futures. “La Corée veut donc s’assurer que certains des partenariats stratégiques et des composants … avec les Émirats arabes unis” restent solides.

Yoon est arrivé dimanche au palais Qasr Al Watan à Abu Dhabi. Il a été accueilli par le dirigeant émirati Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, qui a pris ses fonctions en mai après avoir été le dirigeant de facto du pays pendant des années.

Une garde d’honneur composée d’Émiratis en tenue traditionnelle a accueilli Yoon et sa femme, Kim Keon Hee. Ils ont fait tournoyer des fusils modèle Lee-Enfield aux côtés de troupes à dos de chameau et à cheval. À l’intérieur, un orchestre militaire a joué les hymnes nationaux sud-coréen et émirati.

Après la cérémonie, l’agence de presse sud-coréenne Yonhap a cité le cheikh Mohammed disant que les Émirats arabes unis prévoyaient d’investir 30 milliards de dollars en Corée du Sud. “Nous avons décidé d’investir avec confiance dans la République de Corée qui tient ses promesses en toutes circonstances”, a-t-il déclaré.

Le rapport n’a pas donné de détails.

Alors que la Corée du Sud, avide d’énergie, dépend des Émirats pour un peu moins de 10 % de son approvisionnement en pétrole brut, Séoul a conclu une série d’accords bien au-delà du pétrole avec cette nation de sept émirats qui lient étroitement la nation à Abu Dhabi. Le commerce de la Corée du Sud avec les Émirats arabes unis représente des milliards de dollars de voitures, de matériel et d’autres biens.

L’importance du voyage pour Séoul a pu être vue dans les chefs d’entreprise sud-coréens assistant à un déjeuner de viande de chameau au palais. Parmi ceux-ci figuraient le président du groupe Hyundai Motor, Euisun Chung, le président exécutif de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, et le président du groupe SK, Chey Tae-won.

Avant le voyage de Yoon, les responsables ont décrit la visite comme visant à consolider les liens déjà en place entre les deux pays.

“Cette visite renforcera la coopération stratégique avec notre pays frère, les Émirats arabes unis, dans les quatre principaux secteurs de coopération que sont l’énergie nucléaire, l’énergie, l’investissement et la défense”, a déclaré Kim Sung-han, directeur de la sécurité nationale du gouvernement Yoon.

Samedi, Yonhap a cité un responsable anonyme de la présidence disant également qu’un accord sur les armes était prévu.

“L’atmosphère est extrêmement propice à une coopération sécuritaire ou militaire entre la Corée du Sud et les Émirats arabes unis impliquant l’industrie de l’armement”, a déclaré le responsable, selon Yonhap.

Déjà, la Corée du Sud a conclu un accord de 3,5 milliards de dollars avec les Émirats arabes unis en 2022 pour vendre le M-SAM, un système avancé de défense aérienne conçu pour intercepter des missiles à des altitudes inférieures à 40 kilomètres (25 miles). Les responsables émiratis sont de plus en plus préoccupés par la protection de leur espace aérien après avoir été la cible d’attaques de drones à longue portée par les rebelles houthis soutenus par l’Iran au Yémen.

Alors que les forces américaines ont tiré des missiles Patriot pour la première fois au combat depuis l’invasion de l’Irak en 2003 pour défendre Abu Dhabi lors de ces attaques, les Émiratis ont couvert leur dépendance à l’égard du soutien militaire américain depuis le retrait chaotique de l’Amérique d’Afghanistan.

Mais le plus grand projet de la Corée du Sud reste la centrale nucléaire de Barakah, la première tentative de Séoul de construire des réacteurs atomiques à l’étranger. L’installation de 20 milliards de dollars, qui comptera à terme quatre réacteurs, se trouve dans les déserts occidentaux des Émirats arabes unis, près de la frontière saoudienne, et représentera un jour près d’un quart de tous les besoins en électricité des Émirats.

C’est également la clé des plans des Émirats arabes unis pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, un engagement qui revêt une importance particulière alors qu’ils se préparent à accueillir les négociations sur le climat de la COP28 des Nations Unies à partir de novembre à Dubaï.

Yoon veut probablement assurer aux Emiratis que la Corée du Sud veut être en lice pour des contrats de maintenance lucratifs après que son prédécesseur, le président Moon Jae-in, a déclaré que Séoul voulait s’éloigner de l’énergie nucléaire.

“La politique énergétique a pris un virage à 180 degrés” après les élections, a déclaré Park, l’analyste. “Donc, la Corée est maintenant pour le nucléaire et je suppose que l’administration Yoon veut s’assurer auprès des Emiratis qu’il n’y a aucune inquiétude concernant les changements de politique ou quelque chose comme ça.”

Ensuite, il y a aussi les tensions nucléaires avec la Corée du Nord. Yoon, un ancien haut procureur, est devenu président en mai sur la promesse d’adopter une ligne plus dure à l’égard de Pyongyang. Jusqu’à ces dernières années, des centaines d’ouvriers nord-coréens travaillaient aux Émirats arabes unis et ailleurs dans les États arabes du Golfe, offrant un flux de trésorerie à Pyongyang alors qu’il cherchait à échapper aux sanctions croissantes sur son programme nucléaire.

Cependant, une répression a vu leur nombre chuter de façon drastique alors que les nations ont cessé de renouveler leurs visas. Un récent rapport d’expert de l’ONU a noté que du matériel photo haut de gamme acheté aux Émirats arabes unis s’est retrouvé en Corée du Nord, tandis qu’un autre a mentionné qu’un ressortissant nord-coréen vivant à Dubaï avait obtenu des devises étrangères via une application en ligne en mentant sur sa nationalité.

L’ONU a également déclaré qu’en 2021, elle disposait d’informations sur des diplomates nord-coréens en Iran volant sur le transporteur long-courrier Emirates basé à Dubaï et faisant de la contrebande d’or avec eux.