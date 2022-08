Le président sud-coréen n’a pas rencontré Nancy Pelosi en raison d’un séjour

Juste avant que Pelosi ne s’envole pour la ville mercredi soir, le président Yoon Suk-yeol était présent une représentation théâtrale à Séoul et socialisé au dîner et à l’apéritif avec les acteurs. Jeudi, alors que Pelosi rencontrait de hauts législateurs coréens, ces photos sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

La décision de Yoon a poussé le bureau présidentiel sud-coréen à se démener pour minimiser les accusations selon lesquelles il aurait évité une réunion avec Pelosi dans le but d’apaiser la Chine, alors que le pays navigue dans la concurrence croissante entre son plus grand partenaire commercial et les États-Unis, son plus grand allié en matière de sécurité.