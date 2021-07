Le président sud-coréen Moon sautera la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo après qu’un scandale avec un diplomate japonais fait dérailler les chances du sommet

Un sommet entre le Sud-Coréen Moon Jae-in et le Japonais Yoshihide Suga en marge des Jeux olympiques aurait été le premier face-à-face des deux dirigeants. Lundi, le bureau du président a déclaré que les plans de l’événement avaient été annulés car aucun résultat positif n’était attendu.

Séoul et Tokyo avaient « des discussions significatives sur les progrès concernant les questions historiques et la coopération tournée vers l’avenir », dit la déclaration, mais c’était « encore insuffisant » s’attendre à un résultat qui justifierait une réunion. Moon ne se rendra pas du tout au Japon et ne regardera donc pas en personne la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques vendredi, a déclaré son bureau, cité par Yonhap.

La déclaration n’a pas mentionné un scandale qui a entaché la préparation du sommet la semaine dernière, mais un haut responsable de Moon plus tôt dans la journée a déclaré qu’il y avait eu un « obstacle » qui a émergé au dernier moment, que les médias sud-coréens ont vu comme une référence directe à l’épisode malheureux.

Vendredi dernier, une station d’information locale a cité un haut diplomate japonais disant avec mépris que le Japon n’avait pas « le temps de se soucier tellement de la relation » avec la Corée du Sud, et assimilant les efforts de Moon pour rencontrer le Premier ministre japonais à un acte de masturbation.

La personne qui a tenu ces propos s’est révélée plus tard être le chef adjoint de l’ambassade du Japon, Hirohisa Soma. L’ambassadeur Koichi Aiboshi a présenté ses excuses pour les propos de son subordonné et a déclaré qu’il ne voulait pas manquer de respect au dirigeant sud-coréen.

Mais le mal était fait, les sondages d’opinion en Corée du Sud indiquant qu’une grande partie du public était désormais contre l’idée de la visite de Moon au Japon, selon les médias locaux. Le bureau du président a déclaré que Séoul souhaitait que Tokyo accueille les Jeux olympiques – « une fête pacifique pour tous les peuples du monde » – en toute sécurité et avec succès.

Moon et Suga devaient discuter d’un large éventail de questions épineuses divisant les deux nations, du recours au travail forcé et à l’exploitation sexuelle par le Japon impérial aux restrictions commerciales bilatérales récemment imposées par les deux pays. Avant l’annonce de la décision, le secrétaire en chef du Cabinet Katsunobu Kato a reconnu que les commentaires du diplomate japonais étaient « inapproprié » et « regrettable, » et a déclaré que Moon était néanmoins le bienvenu pour visiter le Japon.

