Le président sud-coréen a exprimé l’espoir que la coopération humanitaire avec Pyongyang pourrait conduire à une «grande percée» dans la relation froide. Le Nord, cependant, a déjà balayé ces questions comme «non essentielles».

Lors de son discours annuel du Nouvel An lundi, le président Moon Jae-in a réitéré sa volonté de parler avec le Nord chaque fois que ce dernier est prêt.

«Le dialogue et la coprospérité sont les principaux moteurs du processus de paix dans la péninsule coréenne», il a dit. «Notre volonté de nous rencontrer à tout moment, en tout lieu et notre volonté de parler … restent inchangées.»

Dans le même temps, Moon a exprimé l’espoir de consolider davantage les liens du pays avec les États-Unis sous la nouvelle administration Joe Biden.

«Nous renforcerons l’alliance avec les États-Unis dans la foulée de l’inauguration de l’administration Biden, tout en faisant des efforts de dernière minute pour une grande percée dans l’impasse des pourparlers Corée du Nord-États-Unis et intercoréen», Moon a déclaré, ajoutant que la coopération sur les questions humanitaires, telles que la lutte contre la pandémie de coronavirus, pourrait ouvrir la voie à de meilleurs liens avec Pyongyang.

Il est peu probable que la rhétorique de Moon contribue d’une manière ou d’une autre à la fixation de la relation entre les deux Corées, car ce qu’il a promis semble être exactement le contraire de ce que veut le Nord.

S’exprimant lors d’une importante réunion du Parti des travailleurs au pouvoir ce week-end, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a fustigé le Sud pour avoir tenté d’apaiser Pyongyang avec des offres de coopération sur «Problèmes non essentiels» comme le tourisme, la pandémie et d’autres sujets humanitaires. Seul un changement d’attitude fondamental de la part de Séoul, y compris l’arrêt de l’acquisition de nouveaux armements et de la conduite d’exercices militaires avec les États-Unis, pourrait aider à rétablir la relation, a déclaré Kim.

Pyongyang ne retient pas non plus son souffle à propos de la nouvelle administration américaine, a signalé Kim, appelant Washington le « Plus grand ennemi » du pays. Il a également dit que le « barbare » les sanctions contre son pays devraient être transférées au gouvernement Biden.

«Peu importe qui est au pouvoir aux États-Unis, la vraie nature des États-Unis et leurs politiques fondamentales envers la Corée du Nord ne changent jamais». il a souligné.

