Le président sud-coréen déclare une période de deuil après plus de 150 morts dans la bousculade d’Halloween

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a ordonné une période de deuil national dimanche après qu’au moins 153 personnes ont été tuées dans une bousculade à Séoul.

La ruée vers la foule s’est produite pendant les festivités d’Halloween alors qu’une foule massive s’enfonçait dans une ruelle étroite, écrasant ceux qui se trouvaient au milieu du groupe. Les personnes en deuil ont déposé des fleurs sur les lieux quelques heures après que les premiers intervenants ont décrit avoir transporté corps après corps hors de la ruelle, trouvant peu de personnes vivantes.

Les responsables de Séoul ont reçu plus de 350 signalements de personnes disparues à la suite de la tragédie.

“C’est vraiment tragique”, a déclaré Yoon dans un communiqué. “Une tragédie et une catastrophe qui n’auraient pas dû se produire ont eu lieu au cœur de Séoul la nuit dernière.

Le ministre de l’Intérieur Lee Sang-min a confirmé que 90% des victimes avaient été identifiées dimanche matin, selon Reuters.

Des foules se sont rassemblées au centre communautaire Hannam-dong à Séoul pour apprendre le sort des êtres chers qui avaient été portés disparus. Une personne serait tombée à genoux et aurait pleuré après avoir parlé avec des responsables.

Les personnes tuées dans l’incident étaient en très grande majorité des jeunes, la plupart dans la vingtaine et certains même des adolescents. Halloween est un événement massif pour les discothèques et les restaurants de Séoul, générant de grandes foules chaque année.

Les responsables affirment que 82 personnes supplémentaires ont été blessées dans la bousculade, dont 19 ont subi des blessures graves.

Le bureau de Yoon a commandé des drapeaux à la moitié du personnel et a déclaré que le gouvernement paierait les frais médicaux des blessés et les frais funéraires de ceux qui ont été tués.

Des images effrayantes des médias sociaux ont montré des foules de personnes piégées et pressées les unes contre les autres dans la ruelle étroite alors que les passants et les premiers intervenants tentaient de libérer les gens.

Le président Biden a présenté ses condoléances à la Corée du Sud dans un communiqué.

“Nous pleurons avec le peuple de la République de Corée et adressons nos meilleurs vœux de prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés”, a déclaré Biden. “L’Alliance entre nos deux pays n’a jamais été aussi dynamique ni aussi vitale – et les liens entre nos peuples sont plus forts que jamais. Les États-Unis sont aux côtés de la République de Corée en cette période tragique.”

