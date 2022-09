Le président sud-coréen appelle à la technologie partagée et à l’innovation

NATIONS UNIES – Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a souligné la nécessité pour les pays riches de partager leurs technologies de pointe et leurs innovations avec les pays en développement, en particulier lorsqu’il s’agit de combler le fossé éducatif et de lutter contre les maladies infectieuses. “À l’ère de la sophistication numérique, l’une des tâches les plus urgentes pour la communauté mondiale et l’ONU est de promouvoir la coopération mondiale pour réduire la fracture numérique qui exacerbe la polarisation entre les nations”, a déclaré Yoon aux dirigeants réunis à New York mardi pour l’Assemblée générale des Nations Unies. .

Yoon a déclaré que son pays continuera à partager largement sa technologie et ses données numériques avancées, “et n’épargnera aucun effort pour fournir un soutien et investir dans l’éducation”.

Il a également noté que la Corée du Sud a contribué à accélérer la recherche et le développement de thérapies et de vaccins contre le COVID-19 en promettant 300 millions de dollars à l’ACT-A, une initiative mondiale qui regroupe les ressources des gouvernements, des organisations de santé, des scientifiques, des entreprises et des philanthropes pour contrer le pandémie. Parallèlement, le pays augmente sa contribution au Fonds mondial de lutte contre les maladies infectieuses dont le sida, la tuberculose et le paludisme.

Yoon, qui a été élu plus tôt cette année, a reconnu mardi la menace pour l’humanité que représentent les armes nucléaires et autres armes de destruction massive, mais n’a fait aucune mention de la menace aux portes de la Corée du Sud, la Corée du Nord. Le mois dernier, après que le Nord eut testé deux missiles de croisière présumés, Yoon a déclaré que son gouvernement n’avait pas l’intention de poursuivre sa propre dissuasion nucléaire, appelant plutôt à plus de diplomatie.

Yoon a clôturé son discours mardi en soulignant que la première mission de l’ONU après sa fondation en 1945 était d’approuver la Corée du Sud “comme le seul gouvernement légitime de la péninsule coréenne” et d’aider également à défendre le pays contre le Nord pendant la guerre de Corée. en envoyant des forces de l’ONU.

« Grâce à ces efforts des Nations Unies, la Corée a pu devenir ce qu’elle est aujourd’hui », a-t-il déclaré, invoquant le nom officiel de sa nation : « Ainsi, la République de Corée protégera et élargira la liberté des citoyens du monde ; et avec les Nations Unies, nous remplirons nos responsabilités pour promouvoir la paix et la prospérité dans le monde.