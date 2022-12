Le président sud-africain se bat pour son avenir politique à cause d’un scandale

JOHANNESBURG (AP) – Le président sud-africain se bat pour son avenir politique au milieu d’un scandale en cours qui a entaché sa réputation d’icône anti-apartheid autrefois largement admirée pour s’attaquer aux problèmes de l’économie la plus développée d’Afrique.

Cyril Ramaphosa, 70 ans, dit qu’il est innocent des accusations d’avoir caché au moins 580 000 $ dans un canapé de son ranch. Il est accusé de ne pas avoir enregistré l’argent auprès des autorités et, lorsqu’il a été volé, de ne pas avoir signalé le vol à la police, afin d’éviter les questions sur la façon dont il a obtenu les dollars américains.

Le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain, doit voter lors d’une conférence à partir de vendredi sur la question de savoir si Ramaphosa devrait démissionner en tant que chef du parti. Les deux derniers présidents sud-africains ont dû démissionner après avoir perdu la direction du parti lors de la conférence de l’ANC.

Ramaphosa a facilement survécu à un vote de destitution au parlement cette semaine, renforçant sa main lors du prochain vote de la conférence du parti.

Ramaphosa fait également l’objet d’une enquête sur d’éventuelles accusations de détention illégale de devises étrangères.

“De Ramaphoria à Ramafailure”, a lu un titre cette semaine sur le site Web News24 qui décrivait à quel point l’admiration généralisée pour le leadership de Ramaphosa dans cette nation de 60 millions d’habitants est devenue consternante.

Autrefois respecté pour son militantisme anti-apartheid et son lien avec Nelson Mandela, Ramaphosa est issu d’un milieu syndical pour devenir membre du conseil d’administration et actionnaire de plusieurs des plus grandes entreprises d’Afrique du Sud. Classé comme l’un des hommes les plus riches d’Afrique du Sud, il semblait bien équipé pour lutter contre la corruption qui a atteint pratiquement tous les recoins de la vie sud-africaine, y compris les relations avec la police et l’accès aux services gouvernementaux.

L’un des projets favoris de Ramaphosa est son ranch Phala Phala dans la province du Limpopo, où il élève des bovins Ankole et des antilopes africaines. Les allégations portées contre lui découlent d’un rapport selon lequel des espèces étrangères non déclarées étaient cachées dans un canapé chez lui au ranch. Lorsque cet argent a été volé en 2020, Ramaphosa n’a pas signalé le vol à la police, apparemment pour éviter les questions sur l’origine de l’argent et pourquoi il n’avait pas été déclaré aux autorités.

Ramaphosa soutient que son ranch a obtenu l’argent de la vente de quelques buffles à un homme d’affaires soudanais et que le directeur du ranch ne savait pas quoi faire avec l’argent.

Les partisans de Ramaphosa affirment que les allégations portées contre lui – selon lesquelles il aurait enfreint la réglementation sud-africaine interdisant aux citoyens de détenir des espèces étrangères sans le déclarer aux autorités financières – sont mineures par rapport aux milliards de dollars qui, selon les critiques, ont été volés à l’État par des associés d’anciens Le président Jacob Zuma qui a obtenu des contrats frauduleux avec des sociétés d’État.

“La déception à Ramaphosa est profonde”, a déclaré William Gumede, chef du groupe de réflexion Democracy Works. « Mais les attentes de l’Afrique du Sud sont tombées si bas que Ramaphosa est toujours considéré comme meilleur que les autres alternatives. Je suis frappé de voir à quel point c’est le point de vue des conseils d’administration des grandes entreprises sur les habitants des villages ruraux.

Le Parlement a voté mardi à 214 voix contre 148 contre l’ouverture d’une procédure de destitution, Ramaphosa obtenant le soutien de presque tous les législateurs du parti au pouvoir, le Congrès national africain, qui détient la majorité des sièges.

Ce soutien de l’ANC est de bon augure pour la réélection de Ramaphosa à la tête du parti. Il doit gagner la direction du parti afin de se présenter pour un second mandat à la présidence de l’Afrique du Sud en 2024.

Nelson Mandela est le seul président sud-africain post-apartheid à prendre volontairement sa retraite, après avoir purgé un mandat de 1994 à 1999. Thabo Mbeki, le successeur de Mandela, a été contraint de démissionner en 2008 après s’être brouillé avec une faction liée à son adjoint de l’époque, Zuma. .

Puis vinrent les années Zuma. Un juge à la tête d’une vaste enquête judiciaire sur la corruption a déclaré que ces années avaient été caractérisées par le pillage endémique des caisses de l’État. Zuma a été contraint de démissionner lorsque les allégations de corruption à son encontre sont devenues accablantes.

Lorsque Ramaphosa a succédé à Zuma en 2018, il a promis de nettoyer les dégâts et a soutenu l’enquête judiciaire. Il a gagné le respect pour avoir dirigé avec compétence le pays à travers la pandémie de COVID-19. Mais le scandale des dollars cachés dans un canapé de son ranch l’a forcé à se concentrer uniquement sur son maintien au pouvoir.

“La majorité de l’ANC resserrera sans aucun doute les rangs autour de Ramaphosa et il continuera en tant que chef du parti et en tant que président du pays”, a déclaré Gumede. «Mais pour survivre, il a dû obtenir le soutien de nombreux personnages douteux. Ils exigeront une contrepartie et il ne pourra plus lutter efficacement contre la corruption. Il restera au pouvoir mais il aura moins de pouvoir pour faire quoi que ce soit. Cela fera de lui un canard boiteux.

Les luttes politiques de Ramaphosa surviennent alors que l’Afrique du Sud est confrontée à un éventail de problèmes décourageant, notamment un chômage de 35%, une inflation de 7,4% et des pannes de courant nationales qui durent plus de sept heures par jour.

“Dans toute l’Afrique du Sud, il y a un sentiment de désespoir. Les gens n’ont pas de dirigeants politiques ou de partis politiques en qui ils ont confiance », a déclaré Gumede. « Ce ne sont pas de bonnes perspectives pour l’Afrique du Sud. La seule lueur d’espoir est que les élections de 2024 apporteront un meilleur groupe de dirigeants.

Les Sud-Africains ordinaires expriment un cynisme las à l’égard de Ramaphosa.

Lerato Makgatho, 38 ans, qui vit dans le quartier de Kempton Park à Johannesburg, a déclaré que les révélations sur l’argent à Phala Phala l’avaient choquée.

“Il a toujours été connu pour être un milliardaire, donc entendre parler de dollars en espèces dans un canapé de sa ferme ne correspond pas à cette image”, a-t-elle déclaré. “Celui-ci a été un choc pour moi.”

Thabiso Kome, 35 ans, un militant communautaire du canton de Tembisa, à l’est de Johannesburg, a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que Ramaphosa résolve le fléau de la corruption car elle est si répandue dans le parti au pouvoir.

« Certains d’entre nous ont vu la corruption au niveau local, dans les cliniques et les hôpitaux locaux. Ce type de corruption ne peut pas être résolu par une seule personne », a déclaré Kome. « Il est normal d’entendre parler de corruption et de polémique quand il s’agit de l’ANC. Ramaphosa, il en fait partie.

___

Mogomotsi Magome à Johannesburg et Farai Mutsaka à Harare, Zimbabwe, ont contribué.

Andrew Meldrum, Associated Press