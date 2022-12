Le président sud-africain réélu à la tête du parti au pouvoir, l’ANC

Les résultats annoncés lundi ont montré une course étonnamment serrée entre Ramaphosa et l’ancien ministre de la Santé Zweli Mkhize.

La conférence cruciale de l’ANC a été marquée par des divisions amères et des scandales entourant Ramaphosa, Mkhize et d’autres dirigeants.

Avec des coupures de courant paralysantes à l’échelle nationale de plus de 7 heures par jour, un taux de chômage de 35% et des rapports de corruption généralisés, Ramaphosa et la direction nouvellement élue de l’ANC ont de nombreux défis à relever en tant que parti à la tête du gouvernement et de la législature.