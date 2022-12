Le président sud-africain réélu à la tête du parti au pouvoir, l’ANC

JOHANNESBURG (AP) – Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été réélu à la tête du parti au pouvoir, le Congrès national africain.

Les résultats annoncés lundi ont montré une course étonnamment serrée entre Ramaphosa et l’ancien ministre de la Santé Zweli Mkhize.

Le vote pour la direction du parti a pris beaucoup plus de temps que prévu, s’étendant sur le week-end.

La conférence cruciale de l’ANC a été marquée par des divisions amères et des scandales entourant Ramaphosa, Mkhize et d’autres dirigeants.

Avec des coupures de courant paralysantes à l’échelle nationale de plus de 7 heures par jour, un taux de chômage de 35% et des rapports de corruption généralisés, Ramaphosa et la direction nouvellement élue de l’ANC ont de nombreux défis à relever en tant que parti à la tête du gouvernement et de la législature.

Ramaphosa a admis que son gouvernement était en partie responsable de la crise de l’électricité dans le pays, s’exprimant lors de l’ouverture de la conférence vendredi. Il a promis que son gouvernement assurerait un approvisionnement adéquat en électricité en achetant davantage d’énergie renouvelable au cours des prochaines années.

Ramaphosa a également promis que son gouvernement continuerait à lutter contre la corruption, même s’il était impliqué dans un scandale de corruption.

Ramaphosa a été appelé à démissionner de son poste suite à un rapport parlementaire accablant selon lequel il aurait peut-être enfreint les lois anti-corruption en cachant des dollars non déclarés en espèces dans sa ferme de Phala Phala. Le rapport a remis en question la source des fonds et pourquoi ne l’a pas signalé à la police.

Mogomotsi Magome, The Associated Press