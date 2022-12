Le président sud-africain Ramaphosa risque d’être destitué pour le scandale “Farmgate”

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa pourrait être mis en accusation après qu’un panel indépendant a découvert qu’il avait peut-être violé la loi anti-corruption lors de l’enquête sur un vol dans sa ferme.

Dans ce qui est devenu connu sous le nom de scandale “Farmgate”, Ramaphosa aurait dissimulé un vol de 4 millions de dollars dans sa ferme de Phala Phala dans le nord-est du pays en 2020. Quelque 580 000 dollars de ce montant ont été trouvés sous des coussins de canapé, ainsi que travaillant avec les autorités namibiennes pour appréhender, torturer et soudoyer les suspects.

Ramaphosa nie catégoriquement les allégations et n’a été accusé d’aucun crime. Il soutient que l’argent était le produit de la vente de bisons. Il a confirmé que le vol a eu lieu, mais insiste sur le fait que le montant volé était inférieur à celui allégué et nie avoir participé à une dissimulation.

Ramaphosa a retardé une comparution parlementaire prévue jeudi pour examiner les conclusions du panel, tandis que son porte-parole Vincent Magwenya a également annulé une conférence de presse prévue.

“Je me suis efforcé, tout au long de mon mandat de président, non seulement de respecter mon serment, mais de donner l’exemple du respect de la Constitution, de ses institutions, de la régularité de la procédure et de la loi”, a déclaré Ramaphosa dans un communiqué mercredi.

“Je nie catégoriquement avoir violé ce serment de quelque manière que ce soit, et je nie également être coupable de l’une quelconque des allégations portées contre moi.”