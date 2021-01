Alors que le continent africain lutte pour acquérir des doses de vaccin Covid-19 et lancer des campagnes de vaccination, le président sud-africain a supplié les pays riches d’arrêter de stocker plus que ce dont ils ont besoin.

«Nous sommes préoccupés par le nationalisme vaccinal. Les pays riches du monde sont sortis et ont acquis de grandes doses de vaccins auprès des développeurs et fabricants de ces vaccins », Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré mardi, lors d’un discours au Forum économique mondial.

«Certains pays sont allés au-delà et ont acquis jusqu’à quatre fois ce dont leur population a besoin. Cela se fait à l’exclusion des autres pays du monde », a déclaré Ramaphosa, qui préside l’Union africaine.

Le président a poursuivi en disant que l’équipe de travail sur l’acquisition de vaccins en Afrique Covid-19 n’avait été que marginalement réussie dans ses tentatives de sécurisation des vaccins pour le continent, car les pays plus riches avaient profité de tout l’approvisionnement disponible.

«Il n’est tout simplement pas nécessaire pour un pays de 40 millions d’habitants d’acquérir 160 millions de doses alors que le monde a besoin d’accéder à ces vaccins». il ajouta.

Aussi sur rt.com Le monde est au bord d’un « échec moral catastrophique » en raison de la distribution équitable des vaccins Covid-19 à « risque sérieux » – Chef de l’OMS

Les commentaires de Ramaphosa surviennent dans un contexte d’inquiétude croissante concernant l’inégalité des vaccins. La semaine dernière, le président de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a affirmé « Le monde est au bord d’un échec moral catastrophique » et le «Les perspectives de distribution équitable des vaccins Covid-19 sont sérieusement menacées.»

Ghebreyesus a fustigé la thésaurisation des vaccins des pays riches, notant: «En fin de compte, ces actions ne feront que prolonger la pandémie.»

Jusqu’à présent, peu de pays d’Afrique ont reçu des expéditions de vaccins Covid-19. Ils comprennent le Maroc, Maurice et les Seychelles. Les trois pays ont reçu le vaccin de l’Inde, Maurice et les Seychelles recevant le vaccin en cadeau de New Delhi.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!