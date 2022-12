Le président sud-africain Cyril Ramaphosa remporte la bataille pour diriger l’ANC

L’ANC est plus divisé que jamais, ont déclaré des analystes et même certains de ses membres. Certains des conflits sont idéologiques – comme des divergences sur l’agressivité avec laquelle le gouvernement devrait agir pour saisir et redistribuer les terres. Pourtant, la plupart des combats ont peu à voir avec la politique, concèdent les responsables de l’ANC. Il s’agit plutôt de personnalité, d’alliances régionales et ethniques et de positions gagnantes au sein du gouvernement afin de contrôler la façon dont l’argent public est dépensé.

“Notre expérience de ces dernières années est que la désunion ne résulte pas de différences idéologiques, politiques ou stratégiques entre nous”, a déclaré M. Ramaphosa aux délégués lors de son discours d’ouverture de la conférence vendredi. “Mais cela découle d’une compétition sur les postes dans l’État et les ressources qui y sont attachées.”

Il reste à voir si le chef du parti peut maintenir la cohésion de la fragile coalition, panser les plaies persistantes et aider l’ANC à conserver plus de 50 % du vote national en 2024.

“C’est à la croisée des chemins”, a déclaré Mmamoloko Kubayi, membre du comité exécutif du parti. Elle a ajouté que la bataille pour le leadership de cette année concernait la survie de l’ANC “Cela devrait être un tournant en termes de changement de la posture de l’organisation et de sa direction”.