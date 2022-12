Le président sud-africain Cyril Ramaphosa approuvé dans les résultats du parti ANC

Commentez cette histoire Commentaire

GQEBERHA, Afrique du Sud – Le parti au pouvoir en Afrique du Sud a approuvé le président Cyril Ramaphosa comme chef dimanche malgré les questions persistantes sur l’argent bourré dans son canapé, espérant que sa popularité personnelle suffira à consolider une base électorale en diminution, irritée par l’effondrement des infrastructures et la corruption. Ramaphosa, riche chef d’entreprise et dernier confident de Nelson Mandela encore actif au gouvernement, s’est positionné en réformateur dans un gouvernement miné par les scandales. Cependant, il a été endommagé par des révélations selon lesquelles il gardait au moins 580 000 $ en espèces dans son canapé de sa ferme de gibier. Son personnel a déclaré aux enquêteurs que cela provenait de la vente d’un troupeau de buffles qui n’ont jamais été récupérés, une explication remise en question par un panel nommé par le Parlement.

L’argent a ensuite été volé et le panel a déclaré que Ramaphosa n’avait pas correctement signalé le vol à la police. L’affaire est apparue publiquement après avoir été divulguée par un allié de son prédécesseur et principal rival politique, Jacob Zuma.

Le panel a recommandé d’ouvrir une enquête d’impeachment contre lui ce mois-ci, mais la plupart des législateurs du Congrès national africain (ANC) au pouvoir ont refusé. Les analystes ont déclaré que certains voulaient protéger l’ANC, et d’autres craignaient qu’il ne renforce la faction fidèle à Zuma en proie au scandale.

Une enquête judiciaire a révélé que Zuma et d’autres avaient éviscéré les autorités fiscales, la police, le parquet national et d’autres organisations gouvernementales pour s’enrichir et empêcher une enquête sur le vol de fonds publics. Zuma a été condamné à une peine de prison pour outrage au tribunal lorsqu’il a refusé de répondre aux questions sur les conclusions, une décision qui a déclenché des émeutes qui ont tué environ 300 personnes. Zuma a rejeté les allégations.

Ramaphosa a besoin que l’ANC remporte suffisamment de sièges parlementaires aux élections nationales de 2024 pour choisir un président sans coalition. Mais il fait face à une concurrence croissante d’autres partis, à une forte opposition dans les zones urbaines qui s’étend aux petites villes et à la frustration populaire qui a fait baisser le nombre d’électeurs inscrits et la participation.

Alors que de nombreux électeurs ont déserté l’ANC, ils ne se sont pas rendus en grand nombre pour les autres partis. Beaucoup voient le plus grand parti d’opposition, l’Alliance démocratique, comme un refuge pour les libéraux blancs. Certains électeurs craignent également que le deuxième parti le plus important, les Combattants de la liberté économique, dirigé par Julius Malema, l’instigateur de l’ANC, soit instable. Ainsi, l’ANC a conservé la part du lion d’un vote en baisse, a déclaré Collette Schulz-Herzenberg, maître de conférences en sciences politiques à l’Université de Stellenbosch.

Cela peut changer. L’ANC est au pouvoir depuis la fin de l’apartheid en 1994, date à laquelle il a obtenu un peu moins des deux tiers des voix. Ce chiffre est tombé à 57,5 ​​lors des élections nationales de 2019. Les élections municipales de 2021 ont vu la participation électorale plonger et l’ANC a reçu moins de la moitié des voix pour la première fois, a déclaré Schulz-Herzenberg. Beaucoup de fidèles du parti en ont tellement marre des coupures d’électricité quotidiennes, de la médiocrité des services publics et de la corruption qu’ils lancent de petits mouvements populaires, qui grignotent à la fois l’opposition et le soutien de l’ANC.

À Slovoville, un canton pauvre à la périphérie de Johannesburg, les machines de la mine d’or voisine éclipsent les maisons à un étage. La zone présente à la fois les réalisations des premiers jours de l’ANC – des maisons abordables, une clinique et une école gratuites – et le déclin des dernières années. L’école primaire locale est en partie inondée, quatre conduites d’eau éclatées ont fait jaillir des eaux usées autour des maisons à une intersection et la zone n’a pas eu d’électricité depuis des mois.

Le propriétaire de la taverne Mbhekeni Shongwe, 51 ans, a voté pour l’ANC à chaque élection depuis 1994. Tous ses amis aussi. Maintenant, ils en ont marre.

Après que leur conseiller local ait été abattu en mars, Shongwe a décidé de se présenter comme indépendant en juin. Il a obtenu 56% des voix dans son district, soutenu par son travail caritatif fournissant de la nourriture aux nécessiteux et aux demandes du public pour que la mine voisine emploie des habitants. Il veut construire des installations sportives pour les adolescents, une clinique de désintoxication pour les toxicomanes et surtout, dit-il : des emplois, des emplois, des emplois.

“L’argent est à côté de nous et les gens souffrent!” s’exclama-t-il, assis sur une chaise en plastique sous ses haut-parleurs couverts de poussière. “Les gens en ont marre de l’ANC et de la corruption.”

Mais l’ANC a pu mobiliser un soutien plus efficace dans les six autres circonscriptions électorales et a remporté le siège du conseil. Maintenant, la Harmony Gold Mining Company cherche à traduire Shongwe en justice pour avoir dirigé ce qu’il a qualifié de manifestation légalement autorisée à la mine.

Six femmes dans une maison en bas de la rue ont déclaré qu’elles avaient toutes voté pour Shongwe mais qu’elles boycotteraient les élections nationales. “Non! Jamais!” Gertrude Mmoloawa a crié lorsqu’on lui a demandé si elle voterait en 2024. Le conseiller municipal de l’ANC n’avait rien fait pour faire face aux inondations autour de sa maison à cause de l’éclatement des tuyaux, a-t-elle déclaré. Il ne s’est pas présenté à un entretien programmé avec le Washington Post et n’a pas répondu aux questions sur WhatsApp.

L’ANC vient également de perdre le contrôle plus au sud, dans la municipalité de Nelson Mandela Bay, répartie autour d’une ville balnéaire venteuse d’environ 1,3 million d’habitants, Gqeberha. Une promenade bordée de palmiers serpente le long de ses plages. Les habitants viennent d’accueillir leur sixième maire en autant d’années. Le leadership a oscillé entre l’ANC et l’Alliance démocratique, au milieu d’une impasse politique qui a empêché la ville de résoudre les crises de l’eau, du logement et autres, a déclaré son nouveau maire, Retief Odendaal. Les deux partis ont 48 sièges au conseil sur 120.

Il a déclaré que la ville avait traversé 37 gestionnaires municipaux en 13 ans, principalement sous le contrôle de l’ANC. Il a allégué que le système de passation des marchés publics a été délibérément paralysé afin que les vendeurs puissent le contourner avec des pots-de-vin. Maintenant, il essaie de donner à la Chambre de commerce le droit légal d’accéder et de réparer les infrastructures pendant qu’il rationalise à nouveau la fonction publique.

« Nous avons été capturés », a-t-il dit tristement, en utilisant un terme qui fait couramment référence à la paralysie délibérée des institutions de l’État pendant les années Zuma.

Odendaal s’est également tourné vers Gift of the Givers, un groupe d’aide sud-africain qui travaille dans des zones de guerre comme la Somalie et le Yémen. La demande pour ses services a monté en flèche en Afrique du Sud alors que les infrastructures s’effondrent et que la pauvreté se propage.

Lorsque des incendies ont menacé la ville le mois dernier, le groupe d’aide a loué des hélicoptères pour les décharges d’eau. Dans un hôpital psychiatrique, des voisins remplissent des récipients en plastique avec de l’eau provenant d’un forage que le groupe a creusé.

À l’historique Paterson High School, le groupe rénove sept salles de classe détruites par un incendie en 2015. Le gouvernement n’avait pas effectué de réparations, les salles restantes devaient donc accueillir 50 élèves à la fois, certains assis par terre. Les souvenirs des gloires passées de l’ANC combattant l’apartheid décorent les murs. Une plaque commémore un professeur de sciences; la police l’a fait sortir de sa classe en 1976 pour des manifestations anti-apartheid et il est devenu le premier militant à mourir en détention. Une murale à l’avant rappelle aux étudiants qu’ils étaient “NÉS LIBRES”.

Certains citoyens ont commencé à voir le groupe d’aide comme un gouvernement parallèle. Les chroniqueurs de journaux ont suggéré que les taxes devraient aller au groupe, pas au gouvernement.

Eugène Johnson, l’ancienne maire de l’ANC de Nelson Mandela Bay, a déclaré que la crise de l’eau était “un acte de Dieu”, qu’elle avait encouragé la conservation de l’eau et que son infrastructure vieillissante soutenait une population croissante et coûteuse à réparer. La passation de contrats était compliquée, a-t-elle dit, et parfois le travail était bloqué par des parties voulant assurer leur part. Les réparations de l’école ont été incluses dans le budget 2023-2024, a-t-elle déclaré.

Plus au nord, dans la petite ville universitaire de Makana, les habitants ont obtenu une décision de justice en 2019 pour dissoudre leur municipalité dominée par l’ANC après des années de mauvaise gestion qui l’ont laissée avec des robinets secs et des zones puantes d’eaux usées malgré l’augmentation des dépenses pour les projets d’eau.

Lors des élections municipales de l’année dernière, des professeurs d’université, des militants sociaux, d’anciens cadres de l’ANC et d’autres se sont réunis pour former le Front des citoyens de Makana. Le groupe a remporté cinq sièges – et une plus grande part des voix que d’autres partis d’opposition bien établis. La majorité de l’ANC s’est réduite à un seul siège. Le maire n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Alors que le soutien à l’ANC s’est érodé, il conserve un degré de popularité qui va bien au-delà de la gratitude pour ses luttes de libération, a déclaré Frans Cronje, fondateur de la Social Research Foundation. L’ANC a également gagné la faveur en raison de ses performances au cours de sa première décennie de règne, en produisant des logements à bas prix, en investissant dans les infrastructures, l’éducation et la santé, en créant des emplois et en adoptant des politiques budgétaires conservatrices.

Mais maintenant, un sondage réalisé par son organisation montre que la baisse du niveau de vie alimente une nouvelle vague d’activisme populaire.

« Je suis en fait très optimiste. C’est la réponse normale d’une démocratie saine à une crise », a-t-il déclaré. “Il y a plus de choses qui nous maintiennent ensemble que de nous faire tomber en morceaux.”