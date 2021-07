S’exprimant lors d’une visite dans la municipalité d’Ethekwini, l’une des régions les plus touchées, Ramaphosa a déclaré que le gouvernement est « extrêmement inquiet » à propos de « instigé » troubles et pillages, qui ont fait des dizaines de morts.

« Nous ne permettrons pas à l’anarchie et au chaos de se développer dans notre pays », a-t-il juré, confirmant l’identification des instigateurs et l’arrestation d’un auteur. L’annonce de Ramaphosa a été associée au déploiement de 25 000 soldats pour empêcher de nouveaux soulèvements violents.

« Ce à quoi nous assistons maintenant, ce sont des actes de criminalité opportunistes, avec des groupes de personnes incitant au chaos simplement comme couverture pour le pillage et le vol », Ramaphosa a déclaré plus tôt dans la semaine, dénonçant la situation.

Le calme a été rétabli dans les quartiers de Johannesburg, avec la réouverture des magasins dans la ville, ainsi que la reprise des opérations dans les zones portuaires de Durban et de Richards Bay.

Les pillages et les violences observés dans tout le pays font suite à l’emprisonnement de l’ancien président Jacob Zuma pour outrage au tribunal, après son refus de se présenter à une enquête sur la corruption. Ramaphosa a également lié les troubles civils à la montée des tensions raciales dans le pays et a appelé les individus à se rassembler et à « se dresser contre la violence ».

Le nombre de morts des troubles était passé à plus de 70 plus tôt dans la semaine, avec plus de 1 300 personnes arrêtées pour leur rôle dans les violences. La situation a été décrite par les politiciens sud-africains comme la violence la plus meurtrière depuis que la nation a mis fin au régime d’apartheid il y a 27 ans.

