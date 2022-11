Le président sud-africain appelle à l’adhésion de l’Afrique au G20

La représentation permettrait aux pays africains de faire pression plus efficacement sur le groupe du G-20 pour qu’il mette en œuvre son engagement d’aider le continent à faire face au changement climatique.

L’Union africaine représente les 54 pays du continent. Le G-20 est composé des principales économies industrielles et émergentes du monde et représente plus de 80 % du produit intérieur brut mondial.