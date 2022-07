Le président sri-lankais va démissionner – médias – RT World News

Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa démissionnera à compter de la semaine prochaine, ont rapporté samedi les médias locaux. Rajapaksa a quitté plus tôt sa résidence à Colombo alors que des milliers de manifestants assiègent l’enceinte.

Sa démission a été annoncée par le média sri-lankais Newsfirst, qui a cité le président du Parlement Mahinda Yapa Abeywardena. Cela s’est produit quelques heures après que le Premier ministre Ranil Wickremesinghe a déclaré qu’il serait également prêt à démissionner, ouvrant la voie à un gouvernement intérimaire suivi d’élections.

Le Sri Lanka est secoué par des manifestations depuis plusieurs mois, les troubles étant motivés par une inflation galopante et des pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments. Le pays a fait défaut sur sa dette extérieure en mai et le rationnement du carburant a été introduit plus tôt ce mois-ci, avec des troupes armées déployées dans les stations-service.















La crise économique a été imputée en partie à la pandémie de Covid-19 et à la baisse des revenus touristiques qui en a résulté pour la nation insulaire. Cependant, le gouvernement de Rajapaksa a été farouchement condamné pour ses politiques de dépenses somptueuses et de réductions d’impôts imprudentes, tout en imprimant de l’argent pour rembourser les obligations étrangères.

Les changements au sein du gouvernement du pays n’ont pas fait grand-chose pour apaiser la colère du public, et les manifestations se sont poursuivies en mai et juin après que le frère du président, Mahinda Rajapaksa, a démissionné de son poste de Premier ministre, cédant le poste à Wickremesinghe.

Une foule estimée à environ 100 000 personnes est descendue sur le palais présidentiel plus tôt samedi, alors que des responsables ont déclaré aux journalistes que le président avait été “escorté en lieu sûr”. Sans savoir où il se trouvait, les manifestants ont pénétré de force dans le bâtiment, où ils ont fait une descente dans sa cuisine et nagé dans sa piscine privée.

Selon Newsfirst, Rajapaksa quittera ses fonctions mercredi. Le Parlement choisira probablement un président par intérim et le président Abeywardena prendra probablement la relève en tant que Premier ministre, ont rapporté les médias locaux.