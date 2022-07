Le président sri-lankais présente sa démission par e-mail après avoir fui le pays

Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa a présenté sa démission par courrier électronique jeudi.

Rajapaksa s’est enfui aux Maldives plus tôt dans la semaine et a atterri à Singapour jeudi.

L’authenticité du mail de démission devra être vérifiée, selon un porte-parole parlementaire.

Le président sri-lankais a présenté sa démission jeudi peu de temps après son arrivée à Singapour, a indiqué le bureau du président du Parlement, quelques jours après que le chef de l’État a fui les manifestations déclenchées par la pire crise économique de son pays.

Gotabaya Rajapaksa a démissionné par e-mail, a déclaré le porte-parole du président.

Rajapaksa s’est enfui aux Maldives mercredi, et est parti de là pour Singapour un jour plus tard.

“L’authenticité et la légalité de l’e-mail devront être vérifiées” avant d’être formellement acceptées, a déclaré à l’AFP Indunil Yapa, ajoutant qu’une annonce officielle était attendue vendredi.

Rajapaksa serait le premier président à démissionner depuis que le Sri Lanka a adopté un système de gouvernement présidentiel en 1978.

En tant que président, Rajapaksa bénéficiait de l’immunité d’arrestation et il aurait voulu se rendre à l’étranger avant de démissionner pour éviter la possibilité d’être détenu.

En vertu de la constitution du Sri Lanka, le Premier ministre Ranil Wickremesinghe, dont la démission est également réclamée par les manifestants, deviendrait automatiquement président par intérim jusqu’à ce que le parlement puisse nommer un successeur.

Rajapaksa, sa femme Ioma et leurs deux gardes du corps sont arrivés à Singapour en provenance de Malé à bord d’un vol de la compagnie aérienne Saudia.

Le ministère singapourien des Affaires étrangères a confirmé que Rajapaksa avait été autorisé à entrer dans la cité-État pour une “visite privée”, ajoutant : “Il n’a pas demandé l’asile et il n’a pas non plus obtenu l’asile”.

Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa. Getty Images Andy Buchanan

Une poignée de Sri Lankais attendaient dans l’une des zones d’arrivée de l’aéroport pour exprimer leur colère contre Rajapaksa et la crise économique qui submerge leur pays d’origine.

“Je veux le gronder avec tous les mots que je connais”, a déclaré un ingénieur en conception sri-lankais travaillant à Singapour, qui s’est identifié uniquement comme Max.

“Il est responsable de tout ce qui s’est passé dans notre pays”, a-t-il déclaré à l’AFP.

Les autorités singapouriennes ont rapidement mis en garde contre les manifestations, car il est illégal pour une seule personne d’organiser une manifestation sans autorisation officielle préalable dans le territoire étroitement contrôlé.

Rajapaksa devrait chercher à rester dans la cité-État pendant un certain temps, selon des sources de sécurité sri-lankaises, avant de potentiellement déménager aux Émirats arabes unis.

À Colombo, les manifestants ont quitté plusieurs des bâtiments emblématiques de l’État qu’ils avaient envahis ces derniers jours, après que Wickremesinghe a ordonné aux forces de sécurité de rétablir l’ordre et déclaré l’état d’urgence.

“Nous nous retirons pacifiquement du palais présidentiel, du secrétariat présidentiel et du bureau du Premier ministre avec effet immédiat, mais nous poursuivrons notre lutte”, a déclaré un porte-parole des manifestants.

Rajapaksa est accusé d’avoir mal géré l’économie à un point tel que le pays est à court de devises pour financer même les importations les plus essentielles, entraînant de graves difficultés pour ses 22 millions d’habitants, quatre Sri Lankais sur cinq sautant des repas.

L’île a presque épuisé ses réserves d’essence déjà rares, le gouvernement ordonnant la fermeture des bureaux et des écoles non essentiels pour réduire les déplacements et économiser du carburant.