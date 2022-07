Le président sri-lankais fuit sa résidence – médias – RT World News

Gotabaya Rajapaksa aurait été escorté en lieu sûr alors que des manifestants tentaient de prendre d’assaut son complexe à Colombo

Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa aurait dû fuir sa résidence dans la capitale, Colombo, alors que les manifestants encerclaient l’enceinte, exigeant sa démission.

Une source locale a indiqué à l’AFP que le chef de l’Etat était “escorté en lieu sûr» samedi, les troupes tirant des coups de semonce pour tenir les manifestants à distance.















Le Sri Lanka est en proie à des crises énergétiques et alimentaires simultanées, provoquées par les conséquences de la pandémie de Covid-19, qui a provoqué un ralentissement du tourisme et entraîné une pénurie de devises étrangères. En conséquence, le Sri Lanka n’est pas en mesure de payer les importations et, en raison d’un défaut de paiement déclaré sur sa dette extérieure à la mi-avril, le pays ne peut plus emprunter de fonds auprès d’investisseurs étrangers.

La dernière crise a déclenché des manifestations à travers le pays, qui durent depuis des mois, en particulier dans la capitale Colombo. Les manifestants exigent la démission du président Gotabaya Rajapaksa pour mauvaise gestion.

DÉTAILS À SUIVRE