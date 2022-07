Le président sri-lankais fuit le pays, des manifestants prennent d’assaut le bureau du Premier ministre alors que l’état d’urgence est déclaré

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa a fui le pays tôt mercredi, quelques jours seulement après que des milliers de manifestants ont pris d’assaut sa résidence à cause de la crise économique paralysante du pays.

Rajapaksa et le Premier ministre Ranil Wickremesinghe avaient tous deux accepté de démissionner, la démission du président prenant effet mercredi. Wickremesinghe a déclaré qu’il démissionnerait une fois qu’un nouveau gouvernement serait en place, mais les manifestants exigent qu’il démissionne immédiatement.

Les manifestants ont pris d’assaut le bureau du Premier ministre après le départ de Rajapaksa du Sri Lanka, et certaines parties du pays ont déclaré l’état d’urgence national.

On pouvait voir des groupes escalader le mur et entrer dans le bureau alors que la foule hurlait de soutien, les encourageait et agitait le drapeau sri-lankais. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser la foule mais a échoué et de plus en plus de personnes ont marché dans la ruelle et vers le bureau.

Mercredi matin, les Sri Lankais continuaient d’affluer vers le palais présidentiel. Une file croissante de personnes attendait pour entrer dans la résidence, dont beaucoup étaient venues de l’extérieur de Colombo en transports en commun.

Le président, sa femme et deux gardes du corps ont quitté le pays dans un avion de l’armée de l’air sri-lankaise à destination des Maldives, selon un responsable de l’immigration. Rajapaksa est parti quelques heures seulement avant de quitter son poste.

Cela survient après des mois de manifestations contre des responsables sri-lankais alors que le pays d’Asie du Sud est aux prises avec de graves pénuries de nourriture et de carburant et une inflation en flèche.

Les manifestants, ces derniers jours, étaient entrés par effraction dans la maison de Rajapaksa, occupant des lits et nageant dans une piscine. Ils avaient également pris pour cible la résidence privée du Premier ministre et y avaient mis le feu.

Certains manifestants ont agité le drapeau sri-lankais alors que des chants éclataient contre le président et le Premier ministre.

Le président et sa famille sont accusés par les manifestants d’avoir détourné de l’argent des coffres du gouvernement pendant des années, bien que la famille ait nié les allégations. Et l’administration Rajapaksa est accusée d’avoir contribué à l’effondrement économique du pays par ses politiques. Rajapaksa a reconnu que certaines de ses politiques ont contribué à la crise.

“Je ne suis pas content qu’il ait fui. Il devrait être en prison”, a déclaré un manifestant occupant le bureau du président, ajoutant que Rajapaksa “a ruiné ce pays et volé notre argent. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas un nouveau président et un nouveau Premier ministre. “

L’armée de l’air a indiqué dans un communiqué qu’un avion avait été fourni au président et à son épouse pour leur vol vers les Maldives. Le vol a été approuvé par le ministère de la Défense. Toutes les lois sur l’immigration et les douanes ont été respectées, selon le communiqué.

Les législateurs sri-lankais ont convenu d’élire un nouveau président la semaine prochaine, bien qu’ils aient eu du mal mardi à décider de la composition d’un nouveau gouvernement pour aider à sortir le pays appauvri de l’effondrement économique et politique.

Les législateurs n’ont pas encore choisi quelqu’un pour succéder au poste de Premier ministre et pourvoir le Cabinet.

Le remplaçant de Rajapaksa serait président pour le reste de son mandat, qui se termine en 2024. Le nouveau chef pourrait potentiellement choisir un nouveau Premier ministre, que le Parlement devrait approuver.

Le pays d’environ 22 millions d’habitants connaît une grave pénurie de devises, qui a limité les importations essentielles de carburant, de nourriture et de médicaments. La pénurie a plongé l’île dans sa pire situation financière en 70 ans.

Le Sri Lanka n’a pas reçu de livraisons de carburant ces dernières semaines, forçant la fermeture d’écoles et limitant l’essence et le diesel pour les services essentiels. Les résidents sautent des repas pour faire la queue pendant des heures pour le carburant rare.

Et les niveaux d’inflation du pays montent en flèche. L’inflation au Sri Lanka a atteint 54,6 % en juin.

Les troubles politiques du pays pourraient avoir un impact sur ses espoirs de recevoir un renflouement du Fonds monétaire international. Le gouvernement doit soumettre un plan au FMI en août sur la viabilité de la dette avant qu’un accord puisse être conclu.

