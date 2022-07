Le président sri-lankais exhorté à ne pas recourir à la force contre les manifestants

COLOMBO, Sri Lanka (AP) – Un groupe international de défense des droits de l’homme exhorte le nouveau président du Sri Lanka à ordonner immédiatement aux forces de sécurité de cesser tout recours illégal à la force contre les manifestants qui manifestent contre le gouvernement – ​​depuis des mois – à cause de l’effondrement économique du pays.

Un jour après que le président Ranil Wickremesinghe a prêté serment jeudi, des centaines de soldats armés ont fait une descente dans un camp de protestation devant le bureau du président aux premières heures de vendredi, attaquant des manifestants avec des matraques dans un mouvement qui, selon Human Rights Watch, “envoie un message dangereux au Sri Lanka”. peuple lankais que le nouveau gouvernement a l’intention d’agir par la force brute plutôt que par l’État de droit.

Deux journalistes et deux avocats ont également été agressés par des militaires lors de la répression. Les forces de sécurité ont arrêté 11 personnes, dont des manifestants et des avocats.

“Des mesures nécessaires de toute urgence pour répondre aux besoins économiques des Sri Lankais exigent un gouvernement qui respecte les droits fondamentaux”, a déclaré Meenakshi Ganguly, directeur de l’Asie du Sud à Human Rights Watch, dans un communiqué publié tôt samedi.

« Les partenaires internationaux du Sri Lanka devraient envoyer haut et fort le message qu’ils ne peuvent pas soutenir une administration qui bafoue les droits de son peuple », a-t-elle ajouté.

Wickremesinghe, qui a déjà été Premier ministre à six reprises, a prêté serment en tant que président une semaine après que son prédécesseur, Gotabaya Rajapaksa, a fui le pays après que des manifestants ont pris d’assaut sa résidence. Rajapaksa a ensuite démissionné alors qu’il était exilé à Singapour.

Les Sri Lankais sont descendus dans la rue pendant des mois pour exiger que leurs principaux dirigeants se retirent pour assumer la responsabilité du chaos économique qui a laissé les 22 millions d’habitants du pays aux prises avec des pénuries de produits essentiels, notamment des médicaments, du carburant et de la nourriture. Alors que les manifestants se sont concentrés sur la dynastie politique Rajapaksa, Wickremesinghe a également attiré leur colère en tant que substitut perçu de Rajapaksa.

Des troupes armées et des policiers sont arrivés vendredi dans des camions et des bus pour nettoyer le principal camp de protestation près du palais présidentiel de la capitale, Colombo, où les manifestants s’étaient rassemblés pendant plus de 100 jours. Ils ont enlevé les tentes et bloqué les routes menant au site.

Les troupes sont intervenues même si les manifestants avaient annoncé qu’ils quitteraient volontairement le site vendredi.

L’opposition sri-lankaise, les Nations Unies et les États-Unis ont dénoncé les tactiques brutales du gouvernement.

Malgré la forte sécurité désormais positionnée devant le bureau du président, les manifestants ont juré de poursuivre leurs efforts jusqu’à la démission de Wickremesinghe.

Wickremesinghe a été élu président par les législateurs cette semaine – apparemment considéré comme une paire de mains sûres pour sortir le Sri Lanka de la crise, même s’il a également été la cible des manifestations. Vendredi, il a nommé Premier ministre un allié de Rajapaksa, Dinesh Gunawardena, âgé de 73 ans et issu d’une grande famille politique.

Lundi, alors qu’il était président par intérim, Wickremesinghe a déclaré l’état d’urgence lui donnant le pouvoir de modifier ou de suspendre les lois et donnant aux autorités un large pouvoir de perquisitionner des locaux et de détenir des personnes. Du jour au lendemain, quelques heures seulement après avoir prêté serment, il a publié un avis d’état d’urgence appelant les forces armées à maintenir l’ordre public dans tout le pays, ouvrant la voie à une action contre le camp de protestation.

Les manifestants accusent Rajapaksa et sa puissante famille de siphonner l’argent des coffres du gouvernement et d’accélérer l’effondrement du pays en gérant mal l’économie. La famille a nié les allégations de corruption, mais l’ancien président a reconnu que certaines de ses politiques avaient contribué à la crise sri-lankaise.

L’agitation politique a menacé de rendre plus difficile un sauvetage du Fonds monétaire international. Pourtant, plus tôt cette semaine, Wickremesinghe a déclaré que les pourparlers de sauvetage avec le fonds touchaient à leur fin et que les pourparlers sur l’aide d’autres pays avaient également progressé.

La directrice du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré cette semaine au magazine financier japonais Nikkei Asia que le fonds espère un accord “le plus rapidement possible”.

Bharata Mallawarachi, Associated Press