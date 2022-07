Le président sri-lankais et le Premier ministre démissionnent après que des manifestants ont pris d’assaut des résidences et incendié

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa et le Premier ministre Ranil Wickremesinghe ont tous deux accepté de démissionner après que des milliers de manifestants ont pris d’assaut la résidence du président pour protester contre une crise économique paralysante dans la nation sud-asiatique.

Les manifestants de la ville de Colombo ont fait irruption à travers les barricades de la police et ont pris d’assaut la résidence et le bureau du président samedi, et ont pris pour cible la résidence privée du Premier ministre, y mettant le feu, selon des informations.

Mahinda Yapa Abeywardena, président du Parlement sri-lankais, a déclaré que Rajapaksa avait accepté de démissionner à compter de mercredi.

Plus tôt, des manifestants portaient des drapeaux et des casques sri-lankais alors qu’ils pénétraient par effraction dans la résidence de Rajapaksa, assis sur des lits et nageant dans une piscine. “Le président a été escorté en lieu sûr”, a déclaré à l’AFP une source haut placée de la défense.

Le pays, composé d’environ 22 millions d’habitants, souffre d’une grave pénurie de devises, qui a limité les importations essentielles de carburant, de nourriture et de médicaments. Cette pénurie a plongé l’île dans sa pire situation financière depuis 70 ans.

“Pour assurer le maintien du gouvernement, y compris la sécurité de tous les citoyens, j’accepte la meilleure recommandation des chefs de parti aujourd’hui, pour faire place à un gouvernement multipartite”, a tweeté Wickremesinghe. “Pour faciliter cela, je démissionnerai de mon poste de Premier ministre.”

Rajapaksa a été blâmé par beaucoup pour le déclin économique du pays. Des manifestations ont eu lieu depuis mars au cours desquelles des manifestants ont exigé la démission du président. On pense que la manifestation de samedi est l’une des plus grandes marches anti-gouvernementales de cette année.

Une vidéo des médias sri-lankais a montré des manifestants faisant irruption dans la résidence du président.

Selon un témoin, des milliers de manifestants ont pénétré de force dans le quartier gouvernemental de Colombo, brisant plusieurs barricades de police avant d’atteindre la résidence de Rajapaksa.

La police a tiré des coups de feu en l’air mais n’a pas réussi à empêcher les manifestants d’encercler la maison du président, a déclaré le témoin.

Une grave pénurie de carburant sur l’île asiatique a bloqué les services de transport, mais les manifestants sont toujours montés dans des bus, des trains et des camions de différentes régions du pays pour atteindre Colombo afin de protester contre les échecs économiques du gouvernement.

Ces dernières semaines, le pays appauvri a cessé de recevoir des livraisons de carburant, ce qui a forcé la fermeture d’écoles et limité l’essence et le diesel pour les services jugés essentiels.

Le pays a été frappé par des pénuries massives de carburant et des niveaux d’inflation élevés. L’inflation au Sri Lanka a atteint 54,6 % en juin.

L’instabilité politique pourrait nuire aux discussions du Sri Lanka avec le Fonds monétaire international, auprès duquel ils demandent un renflouement de 3 milliards de dollars, une restructuration d’une partie de la dette extérieure et une collecte de fonds auprès de sources multilatérales et bilatérales pour alléger le fardeau de l’aggravation de la pénurie de dollars.

