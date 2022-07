Le président sri-lankais démissionne par e-mail après s’être enfui à Singapour

Rajapaksa a atterri à Singapour sur un vol en provenance des Maldives plus tôt après avoir fui son pays à la suite de manifestations anti-gouvernementales.

Abeywardenena a reçu un e-mail avec la démission de Rajapaksa, a confirmé jeudi le bureau du président à CNN, mais a ajouté que “nous ne pouvons pas accepter un tel e-mail au pied de la lettre”.

“La légalité de celui-ci doit être vérifiée. Il a été partagé avec les autorités compétentes pour la vérification de celui-ci”, a indiqué le bureau. “Une fois que nous aurons la confirmation officielle et qu’elle sera légalement vérifiée, nous espérons faire une déclaration à ce sujet demain [Friday] Matin.”

Le bureau d’Abeywardenena a ajouté qu’il s’attendait à recevoir une copie papier de la lettre, mais cela prendrait plus de temps car elle serait envoyée de Singapour.

Selon une source gouvernementale de haut rang, la lettre a été envoyée par e-mail après l’arrivée de Rajapaksa à Singapour. La source a parlé sous couvert d’anonymat pour fournir des détails qui n’ont pas été partagés publiquement par les responsables.

Singapour a déclaré que Rajapaska avait été autorisé à entrer dans le pays lors d’une “visite privée”, mais n’avait pas demandé ou obtenu l’asile.

“Il est confirmé que M. Rajapaksa a été autorisé à entrer à Singapour pour une visite privée. Il n’a pas demandé l’asile et il n’a pas non plus obtenu l’asile. Singapour n’accorde généralement pas les demandes d’asile”, indique le communiqué du ministère singapourien des Affaires étrangères. .

Rajapaksa s’est engagé à démissionner au cours du week-end après que des manifestants en colère ont fait irruption dans sa résidence officielle, ont nagé dans sa piscine et ont exigé la fin de la dynastie régnante de sa famille. Il a quitté Malé, la capitale maldivienne, à bord d’un “vol saoudien”, a déclaré à CNN une source de sécurité de haut rang à Colombo.

CNN pense que la source faisait référence au vol 788 de Saudia, qui a quitté Malé à 11h30, selon la source. Le vol a atterri à Singapour à 19h17 heure locale jeudi, selon le site Internet de l’aéroport de Changi. CNN a contacté Saudia, la compagnie aérienne saoudienne, mais n’a pas eu de réponse.

Rajapaksa était aux Maldives depuis un jour après avoir fui le Sri Lanka aux premières heures de mercredi – le même jour, il avait annoncé qu’il démissionnerait.

Mais l’absence d’une lettre de démission officielle a soulevé des questions sur les intentions d’un dirigeant apparemment auto-exilé qui a nommé le Premier ministre président par intérim après avoir quitté sa nation insulaire.

Peu de temps après que Rajapaksa ait quitté le pays, des manifestants ont pris d’assaut le bureau du président par intérim Ranil Wickremesinghe pour exiger son suppression. Wickremesinghe a répondu en appelant à un couvre-feu national pendant la nuit.

Jeudi, Wickremesinghe a accordé aux forces armées sri-lankaises des pouvoirs d’arrestation spéciaux et leur a ordonné de “faire usage de la force” si nécessaire pour dissiper les protestations à travers le pays, a déclaré le porte-parole de l’armée, le brigadier Nilantha Premaratne, dans un discours télévisé.

“Compte tenu de l’escalade des actes de violence, les manifestants qui ont l’intention de nuire aux forces armées ou aux biens publics sont instamment priés de renoncer immédiatement à toute forme de violence ou de se préparer à en subir les conséquences, car les membres des forces armées sont légitimement habilités à exercer la force, “, a déclaré Prémaratne.

Le parlement sri-lankais ne se réunira pas tant que Rajapaksa n’aura pas officiellement soumis sa lettre de démission, a déclaré jeudi le président Abeywardena.

Auparavant, le Parlement devait entamer le processus de sélection d’un nouveau président samedi, dans le but de voter pour un nouveau chef d’ici le 20 juillet.

Ce calendrier est maintenant suspendu jusqu’à ce que Rajapaksa quitte officiellement son poste.

De nombreux manifestants ont juré de continuer à manifester jusqu’à ce que les deux hommes se retirent.

Jeudi matin, alors que les questions tourbillonnaient sur l’avenir du Sri Lanka, un calme s’était installé dans les rues de la capitale commerciale Colombo.

Un avocat représentant le Mouvement de protestation du peuple a déclaré jeudi que tous les bâtiments occupés, à l’exception du Secrétariat présidentiel, seront rendus aux autorités.

“Nous voulons affirmer qu’il s’agit d’une manifestation pacifique et n’avons aucune intention de recourir à aucune forme de violence”, a déclaré Swasthika Arulingam aux journalistes.

“Cela a toujours été et continuera d’être un mouvement pacifique.”

Mais partout, il y a des signes que le pays reste sur le fil du rasoir.

Au milieu de pénuries de carburant paralysantes, des véhicules abandonnés bordent les rues près des stations-service. Les gens ne sont plus en mesure de se rendre au travail en voiture, alors ils utilisent plutôt le vélo. Certains ont pris l’habitude de dormir dans leur voiture.

La police sri-lankaise a déclaré qu’un policier avait été grièvement blessé lors des manifestations et recevait des soins à l’hôpital. Un sergent de l’armée a également été blessé, a-t-il ajouté.

Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a déclaré jeudi qu’il suivait “de très près” les événements au Sri Lanka et a appelé à une “transition pacifique et démocratique”.

“Il est important de s’attaquer aux causes profondes du conflit et aux griefs des manifestants”, a-t-il écrit sur Twitter. “J’exhorte tous les chefs de parti à adopter l’esprit de compromis pour une transition pacifique et démocratique.”