Le président sri-lankais a démissionné par e-mail – médias

Gotabaya Rajapaksa a démissionné après avoir fui le pays pour Singapour

Gotabaya Rajapaksa aurait démissionné de son poste de président du Sri Lanka jeudi, démissionnant après des mois de protestations contre son régime et ayant fui le pays un jour plus tôt. Rajapaksa a supervisé la destruction de l’économie agricole du Sri Lanka et laisse derrière lui un pays ravagé par l’inflation et l’instabilité politique.

Le désormais ancien président est arrivé à Singapour jeudi matin, après avoir quitté le Sri Lanka à bord d’un avion militaire à destination des Maldives un jour plus tôt. Sa lettre de démission, qui devait initialement être remise mercredi, a été envoyée par courrier électronique au président du parlement sri-lankais peu après son arrivée à Singapour, ont rapporté plusieurs médias.

Rajapaksa avait été empêché de quitter son pays par le personnel de l’aéroport en début de semaine avant de s’enfuir à bord d’un avion militaire. Il est largement admis qu’il avait cherché à quitter Sri Lanka avant de démissionner afin d’éviter la possibilité d’être détenu une fois que ses pouvoirs présidentiels expireraient et qu’il ne serait plus à l’abri d’une arrestation.

Lire la suite Les États-Unis imputent la crise sri-lankaise à la Russie

Le gouvernement de Singapour a déclaré que Rajapaksa est dans la cité-état sur une « visite privée » et n’a pas demandé l’asile.

Sous la direction de Rajapaksa, le Sri Lanka a été conduit à la faillite, en défaut sur ses dettes étrangères en mai et en introduisant le rationnement du carburant au début du mois. La tourmente économique a été imputée à une perte de revenus touristiques due à la pandémie de coronavirus et à une interdiction des engrais chimiques motivée par le climat qui a réduit de moitié la production agricole du pays en quelques mois.

Le gouvernement de Rajapaksa a tenté de maîtriser la hausse des coûts en imprimant plus d’argent, une approche qui a encore accéléré l’inflation. Parallèlement, les réductions d’impôts ont privé le Sri Lanka des revenus vitaux nécessaires pour importer de la nourriture, du carburant et des médicaments.

Après des mois de manifestations et de remaniements ministériels, le mouvement de protestation contre Rajapaksa a atteint son paroxysme la semaine dernière lorsqu’une foule de manifestants a pris d’assaut la résidence du président, incitant l’armée à l’emmener en lieu sûr. Les manifestants ont également exigé la démission du Premier ministre Ranil Wickremesinghe. Sa maison a été incendiée ce week-end.

Wickremesinghe a été nommé président par intérim, tandis que les manifestants ont depuis été dispersés par la police de sa résidence et de celle de Rajapaksa. Les médias locaux indiquent que les partis d’opposition nommeront vendredi leur candidat pour remplacer Wickremesinghe au poste de Premier ministre, tandis qu’un gouvernement intérimaire dirigera le pays jusqu’à la convocation de nouvelles élections.