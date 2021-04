NAIROBI, Kenya – Dans un geste très controversé, le président somalien a prolongé de deux ans son propre mandat, suscitant la condamnation des États-Unis et d’autres alliés qui considéraient cette décision comme une prise de pouvoir nue et craignaient qu’elle ne perturbe les efforts hésitants pour établir un État qui fonctionne et vaincre l’insurrection du groupe extrémiste Al Shabab.

Le président Mohamed Abdullahi Mohamed, ancien citoyen américain populairement connu sous le nom de Farmaajo, a annoncé qu’il avait signé la loi prorogeant son mandat mercredi matin, deux jours après son approbation par une majorité du Parlement somalien au milieu des accusations selon lesquelles le bureau du président avait organisé le vote. .

Cette décision représentait le pire des scénarios pour les responsables des Nations Unies et occidentaux, qui faisaient la navette depuis des mois entre M. Mohamed et les dirigeants régionaux somaliens enfermés dans un différend acharné sur le moment et la manière de tenir les élections législatives et présidentielles qui devaient avoir lieu. début février.

Les États-Unis, qui ont accordé des milliards de dollars d’aide à la Somalie et mené de nombreuses frappes aériennes et raids militaires contre Al Shabab, avaient menacé en privé M. Mohamed et ses hauts responsables de sanctions et de restrictions de visa s’il ne respectait pas le calendrier des élections.