Le président slovène désireux de travailler reçoit les félicitations de Melania

Natasa Pirc Musar adore faire de la moto. Elle a également travaillé comme avocate des droits de l’homme, présentatrice de télévision, a dirigé la principale agence de protection des données de Slovénie et est maintenant la première femme présidente de la petite nation de l’Union européenne.

“Pas un seul jour de ma vie je n’ai dit:” Oh mon Dieu, je dois aller travailler “”, a déclaré Pirc Musar à l’Associated Press dans une interview lundi. “Tous les emplois que j’ai exercés dans ma vie étaient un de mes passe-temps.”

L’avocate choisie par l’ancienne première dame américaine Melania Trump pour protéger ses intérêts dans sa Slovénie natale se dit prête mais toujours pas consciente de tous les défis qui l’attendent en tant que chef de l’État du pays.

“Pour être honnête, je ne suis pas encore consciente de tous les obstacles à ma vie privée”, a-t-elle déclaré dans le bureau de son avocat à la périphérie de Ljubljana, la capitale. “Si vous me posez des questions sur mon vélo, j’aimerais toujours faire du vélo. Je vais devoir en discuter avec les gars de la sécurité.

Le libéral de 54 ans a battu un candidat conservateur, l’ancien ministre slovène des Affaires étrangères Anze Logar, de près de 10 points de pourcentage lors d’un second tour dimanche. Sa victoire a été considérée comme un coup de pouce pour le gouvernement de centre-gauche du pays qui a remporté les élections législatives en avril, renversant une coalition de droite.

En 2016, Pirc Musar et sa cliente Melania Trump ont intenté une action en justice contre un magazine de potins local en Slovénie pour avoir suggéré que l’ancienne première dame avait travaillé comme escorte haut de gamme tout en poursuivant sa carrière de mannequin internationale avant de se marier avec Donald Trump. Un règlement à l’amiable a été conclu.

Pirc Musar a déclaré que Melania Trump l’avait félicitée pour sa victoire électorale.

“J’en étais reconnaissant”, a déclaré Pirc Musar. “J’étais son avocat à l’époque où des rumeurs désagréables circulaient dans les médias slovènes et après cela, elles ont été diffusées pratiquement dans le monde entier.”

Elle ne sait toujours pas comment l’ancienne première dame des États-Unis l’a retrouvée.

“Elle m’a contacté à l’époque. Je ne sais pas pourquoi elle m’a choisi. Probablement que ses gens ont fait des recherches parce que j’ai consacré la majeure partie de ma vie professionnelle au droit des médias, au droit de la vie privée. Et probablement le choix était évident”, a déclaré Pirc Musar. .

Alors que la présidence est en grande partie cérémonielle en Slovénie, le chef de l’Etat est toujours une personne d’autorité dans le pays alpin de 2 millions d’habitants.

“Je n’ai pas été impliqué dans la politique quotidienne de la Slovénie, mais j’ai été commissaire à l’information pendant 10 ans”, a déclaré Pirc Musar. « Je suis définitivement un fervent partisan de l’Union européenne. Je crois qu’un État de droit et les droits de l’homme sont des choses auxquelles la plupart des Européens croient encore.

Concernant la guerre en Ukraine, Pirc Musar a déclaré que l’UE avait fait beaucoup pour l’Ukraine, mais qu’elle n’en avait peut-être pas fait assez.

« En tant qu’avocat, nous devons être honnêtes : la Russie a violé le droit international et c’est un fait. Les pourparlers de négociation de paix devraient commencer dès que possible”, a-t-elle déclaré, suggérant qu’un accord pour mettre fin à la guerre doit être conclu avec l’Ukraine jouant un rôle de premier plan, et non à la suite de négociations entre les États-Unis et la Russie.

Une grande partie de l’attention des médias pendant la campagne s’est concentrée sur le réseau lucratif d’entreprises détenues par elle et son mari. Elle a rejeté les accusations selon lesquelles elle aurait placé de l’argent dans des paradis fiscaux, affirmant que toutes les entreprises étaient déclarées auprès des autorités fiscales slovènes.

Elle a également été présidente de la Croix-Rouge slovène et a aidé à rédiger des lois sur la protection des données personnelles en Ukraine ainsi qu’en Serbie et au Monténégro.

Elle a qualifié sa carrière de journaliste à la fin des années 1990 d’« expérience énorme et positive ».

“J’ai commencé à la télévision nationale en apprenant le journalisme”, a-t-elle déclaré. “Je suis essentiellement devenu ce que je suis aujourd’hui grâce aux médias.”

“Tout ce que j’ai fait dans ma vie, je l’ai fait avec passion”, a ajouté Pirc Musar.