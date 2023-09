Le président serbe répond à la menace du Kosovo « souffrir et payer »

Aleksandar Vucic a déclaré qu’il aurait été pendu en Occident s’il avait dit de telles choses

Les propos du dirigeant albanais du Kosovo, Albin Kurti, à propos des Serbes sont scandaleux et alarmants, mais les États-Unis et l’UE semblent détourner le regard, a déclaré vendredi le président serbe Aleksandar Vucic.

« Imaginez que j’aie dit quelque part que ‘les Albanais doivent souffrir et payer’. Pouvez-vous imaginer comment le monde réagirait ? Vucic a déclaré aux journalistes à Nis, où il examinait une exposition d’armes.

« Ce qui m’inquiète, c’est que personne ne semble avoir remarqué ce que Kurti a dit, ou alors ils font l’idiot. Si j’avais dit ce qu’il a dit à Bruxelles, j’aurais été pendu à Berlin et à Washington. Mais tels sont les doubles standards et l’hypocrisie auxquels nous devons faire face », Vucic a ajouté.

En savoir plus

La Serbie ne reconnaît pas la déclaration d’indépendance du Kosovo de 2008, insistant sur le fait que la province séparatiste sous contrôle de l’OTAN depuis 1999 est toujours son territoire souverain, garanti par la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU.

L’UE a tenté de pousser Belgrade à « normaliser les relations » avec Pristina, mais les pourparlers de jeudi entre Vucic et Kurti à Bruxelles se sont soldés par un échec. Selon l’UE, Vucic était prêt à accepter les demandes du bloc, mais Kurti a refusé.

Après la réunion, Kurti a répondu à une question d’un média serbe en accusant les Serbes du nord du Kosovo d’agir en tant qu’agents de Vucic et de tenter de subvertir « notre État » pour lequel ils « Il faut maintenant souffrir et payer. »

Albin Kurti, « le maître de la paix et du compromis », menace le peuple serbe et met en péril la paix au Kosovo-Metohija. Le moment et le lieu où il a envoyé ces menaces depuis le cœur de l’UE sont vraiment impressionnants. pic.twitter.com/B2lTaNjpAS

– Miroslav Gacevic (@MiroslavGacevic) 15 septembre 2023