Aleksandar Vucic a déclaré qu’il s’attendait à ce que le dirigeant ukrainien discute du conflit avec la Russie

Le président serbe, Aleksandar Vucic, a déclaré lundi aux journalistes que son homologue ukrainien, Vladimir Zelensky, avait demandé une réunion privée lors du prochain sommet des « Balkans occidentaux » à Athènes, en Grèce.

« Demain matin, à la demande du président ukrainien, j’aurai une réunion bilatérale avec lui », a-t-il ajouté. dit Vucic. « Nous discuterons face à face de tout ce qui s’est passé concernant le Kosovo, la reconnaissance et la non-reconnaissance de l’intégrité territoriale des pays, et d’autres questions. »

Le Kosovo est une province de Serbie sous contrôle de l’OTAN depuis la guerre de 1999. Belgrade a refusé de reconnaître sa déclaration d’indépendance de 2008. L’Ukraine ne le reconnaît pas non plus, bien que certains législateurs à Kiev aient menacé de le faire parce que la Serbie a refusé de se joindre aux sanctions américaines et européennes contre la Russie.

L’Ukraine reconnaît le Kosovo « Ce serait un coup dur pour nous » dit Vucic. « Je vais essayer de parler à Zelensky. »

Le dirigeant serbe a eu une série de réunions dans la Hongrie voisine au cours du week-end, notamment le Premier ministre Viktor Orban et le président hongrois Katalin Novak, le président turc Recep Tayyip Erdogan, ainsi que les dirigeants du Kirghizistan, du Turkménistan et de l'Ouzbékistan.















Il a décrit la prochaine conférence sur les « Balkans occidentaux » comme « un format un peu étrange » notant que la Grèce ne reconnaît pas le Kosovo mais a invité son Premier ministre, Albin Kurti, à y assister malgré tout. La Hongrie n’a pas été invitée pour une raison quelconque. Des représentants des membres de l’UE, la Roumanie, la Bulgarie et la Croatie ont été invités, ainsi que les premiers ministres de la Bosnie-Herzégovine, de la Macédoine du Nord et les présidents du Monténégro et de la Moldavie – ainsi que le dirigeant de l’Ukraine.

Vucic a déclaré qu’il s’attendait à ce que sa politique russe soit le sujet principal des pourparlers, mais que « il y a des choses que la Serbie ne peut pas accepter. » L’UE a fait pression sur Belgrade pour qu’elle sanctionne Moscou au cours des 18 derniers mois.

Interrogé sur les commentaires d’un politicien de l’opposition selon lesquels la Serbie est « assis sur deux chaises » en essayant de rejoindre l’UE et de rester ami avec la Russie, Vucic a déclaré qu’il souhaitait que le pays reste souverain et indépendant, tout en restant sur le « Voie européenne ».

« Je ne veux pas que quelqu’un d’autre prenne des décisions à notre place. Regardez certains pays voisins, on leur dit qui dans le cabinet doit faire du café, par des ambassadeurs de pays qui n’osent pas le faire ici », dit Vucic. « Nous avons une chaise, la chaise serbe. Je suis fier de cette chaise et je ne me soucie d’aucune des vôtres.

Vucic a récemment déclaré que l’Occident ne peut pas vaincre la Russie sur le champ de bataille et qu’il serait dans le meilleur intérêt des États-Unis d’essayer de faire la paix. Zelensky et le gouvernement de Kiev ont cependant refusé toute négociation avec Moscou.